Ohne Dämme wäre der Schaden größer gewesen

Tagelange Regenfälle und feuchte Tropenluftströme führten Ende Mai und Anfang Juni 2013 zu massiven Überschwemmungen in ganz Mitteleuropa. In Niederösterreich erreichte in der Nacht auf 5. Juni die Donau am Messpunkt Kienstock bei Krems einen Pegelstand von 10,79 Meter – nur 14 Zentimeter weniger als beim Hochwasser 2002. Die Flut verursachte nach Angaben des Landes rund 100 Millionen Euro an Schäden. 4.000 Objekte waren betroffen, insbesondere in Gemeinden entlang der Donau. Hotspots lagen etwa in Emmersdorf, Aggsbach-Markt und Melk, wo die Altstadt am 2. Juni geflutet wurde, sowie in Kienstock, Mautern, Dürnstein, Krems, Klosterneuburg und Korneuburg. Etwa 50.000 Helferinnen und Helfer, davon 25.000 Floriani-Jüngerinnen und -Jünger sowie 1.700 Bundesheerkräfte, standen im Einsatz. Insgesamt wurden 1,8 Millionen Sandsäcke verlegt.

Fast eine Milliarde Euro für Hochwasserschutz

Von der westlichen Landesgrenze bis in den Raum Krems überschritten die Pegelwerte knapp jene eines 100-jährlichen Hochwassers. Ab dem Gebiet Tulln bis zur slowakischen Grenze wurde ein 200- bis 300-jährliches Hochwasser verzeichnet. Noch größeren Schaden im Siedlungsgebiet verhinderten die Schutzvorrichtungen, die seit dem Hochwasser 2002 errichtet wurden.

„Nach den Hochwässern, die unsere Heimat heimgesucht haben, haben wir mit dem Ausbau der Hochwasserschutzanlagen und Fluss-Renaturierungen, der transparenten Ausweisung der gefährdeten Bereiche und dem Ausbau der Prognosesysteme reagiert“, sagt Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP). In den letzten zehn Jahren wurden rund 900 Millionen Euro in den Hochwasserschutz in 250 NÖ-Gemeinden investiert. „Der finanziell größte Teil betrifft dabei natürlich die Donau, wo Großprojekte wie Emmersdorf, Marbach, Schönbühel-Aggsbach, Korneuburg und die Sanierung des 100 Jahre alten Marchfeldschutzdamms umgesetzt wurden“, so Pernkopf. Bis 2030 soll das Gros der Donau-Schutzprojekte, wie etwa in der Gemeinde Aggsbach Markt, abgeschlossen sein. Derzeit sind in NÖ etwa 50 Projekte um insgesamt 235 Millionen Euro in Bau.

Dass sich die errichteten Schutzbauten besonders in den Donau-Gemeinden „auszahlen“, zeigt eine Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung: Beispielsweise lagen die Schäden in Ybbs an der Donau 2002 bei 40 Millionen Euro. Die Baukosten für den Hochwasserschutz betrugen rund 20 Millionen Euro und das Hochwasser 2013 konnte mit der mittlerweile errichteten Schutzanlage nahezu schadlos abgewehrt werden. Ein Vergleich der Schäden aus ähnlich gelagerten Hochwasserereignissen wie 2002/2013 habe gezeigt, dass diese durch die Investitionen in den Hochwasserschutz deutlich gesunken sind.