„Ein Höhentief über Italien sorgt im Zusammenspiel mit einer straffen und extrem feuchten Nord- bis Nordostströmung für ein vielerorts nasses Wochenende.“ Die Prognose des Wetterdienstes ubimet vom vergangenen Donnerstag traf im Mostviertel sowie den Bezirken Krems, St. Pölten, Tulln, Mödling und Korneuburg voll zu.

Über 5.000 Feuerwehrleute mussten am Wochenende zu hunderten Einsätzen. Im Bezirk Amstetten wurde in Neuhofen/Ybbs und Ferschnitz Zivilschutzalarm ausgelöst. Dabei werden die Bewohner aufgefordert, höhere Stockwerke aufzusuchen, die Häuser nicht zu verlassen und das Radio aufzudrehen. „Es hat ganz harmlos angefangen“, schildert Leopold Gaizenauer, Kommandant der Feuerwehr Neuhofen an der Ybbs. Doch plötzlich wurden die Niederschläge so heftig, „dass das Rückhaltebecken, das für ein hundertjähriges Hochwasser errichtet wurde, die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte.“

Im Bezirk Krems ließen die heftigen Niederschläge Bäche um Paudorf und Furth bei Göttweig über die Ufer treten.

Rund 5.000 Hektar Agrarfläche geschädigt

Der Schaden alleine in der Landwirtschaft ist enorm: „Aus jetziger Sicht wird mit einer überschwemmten und geschädigten Agrarfläche von 5.000 Hektar und einem Gesamtschaden von fünf Millionen Euro gerechnet“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Hagelversicherung, Kurt Weinberger.

Neuhofen/Ybbs, Ferschnitz und Euratsfeld im Bezirk Amstetten, Paudorf und Furth (beide Bezirk Krems) sowie Aggsbach-Dorf in der Gemeinde Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) wurden am Montag zu Katastrophengebieten erklärt. LHStv. Stephan Pernkopf sicherte in Absprache mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner rasche Hilfe zu. In den betroffenen Gebieten seien schwere Schäden an Privathäusern und an der Infrastruktur entstanden.

Zuvor Hilfseinsatz in Belgien

Noch bevor die Unwetter Österreich erreicht hatten, wüteten sie in Deutschland und Belgien. Am Donnerstagabend brachen 130 Feuerwehrleute aus NÖ in die belgische Provinz Lüttich auf, um den Einsatzkräften vor Ort zur Seite zu stehen. Im Gepäck hatten sie 26 Zillen und Rettungsboote „samt erfahrenen Zillenfahrern und Bootsführern, denn die Strömungen bei Hochwasser sind tückisch“, wie Landesfeuerwehrsprecher Franz Resperger erläutert.

Zahlreiche Menschen wurden aus überschwemmten Häusern evakuiert. Autos waren weggeschwemmt und Gebäude schwer beschädigt worden. Nach 72 schlaflosen Stunden traten die Helfer aus NÖ die Heimreise an. Nicht ohne den Applaus hunderter Menschen. Sogar das belgische Königspaar Philipe und Mathilde hatte sich bei den Rettern persönlich bedankt.