NÖ Florianis helfen mit: 20 weitere Einsatzkräfte fahren nach Kärnten

Überflutete Straßen, Menschen, die aus ihren Häusern und Wohnungen evakuiert werden oder Parkplätze, die unter Wasser stehen. Diese Bilder bestimmten die Medienberichte am vergangenen Wochenende. Die Mitglieder der ansässigen Feuerwehren in Kärnten und der Steiermark stehen nach wie vor im Dauereinsatz. Auch aus Niederösterreich gab und gibt es Unterstützung von insgesamt 17 Feuerwehren. Am Freitag startete der Hilfseinsatz aus NÖ mit rund 60 Einsatzkräften. Im Laufe des Wochenendes folgten mehrere Wechsel unter den FF Mitgliedern. (Die NÖN berichtete auf mehreren Lokalchannels - wie etwa in Gmünd, Horn, Mistelbach oder Wiener Neustadt).

„Weil der NÖ Landesfeuerwehrverband mehrere Großpumpen mit einer Pumpleistung von bis zu 15.000 Liter pro Minute besitzt, haben sich die Kärntner Kameraden für die Hilfe aus Niederösterreich entschieden“, erklärt Klaus Stebal, stellvertretender Pressesprecher des NÖ Landesfeuerwehrverbands. Die hohe Pumpleistung bringe für die aktuell laufenden Arbeiten in den betroffenen Gebieten einen großen Mehrwert. In Kärnten selbst und auch in Oberösterreich, von wo aus ebenso Hilfe angeboten wurde, sei man nicht in Besitz solcher Pumpen. Die Hauptaufgabe der NÖ Feuerwehren sei also das Abpumpen der Wassermassen aus Siedlungsgebieten, Camping- oder Parkplätzen. Dies trage dazu bei, dass sich die Kärntner Wehren mehr auf Evakuierungen und weitere Aufräumarbeiten konzentrieren können. Die NÖ Einsatzkräfte sind vor allem im Raum Klagenfurt aktiv.

NÖ schickt fünf Teleskoplader für Aufräumarbeiten nach Kärnten

Am Montag Nachmittag wurden außerdem noch fünf Teleskoplader inklusive Mannschaft angefordert. Rund 20 zusätzliche Personen unterstützen die Kärntner Wehren somit bei der Straßen- und Murenräumung. Durch zahlreiche Murenabgänge seien Schäden an Gebäuden entstanden. Viele Keller sind überflutet. „Weil der Boden bereits so viel Wasser aufnehmen musste und noch immer durchnässt ist, wird mit weiteren Murenabgängen gerechnet“, sagt Stebal am Montag. Erste Erfolge würden sich aufgrund des nachlassenden Regens zwar abzeichnen, eine klare Einschätzung der weiteren Entwicklung sei allerdings schwer.