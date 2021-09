Johannes Kouba, im Dienstgrad Stabswachtmeister, wurde mit dem Camillo Award 2021 in der Kategorie "Heeressanitäter" ausgezeichnet. Dieser Award ist eine besondere Auszeichnung für außerordentlich verdiente Sanitäterinnen & Sanitäter. Kouba, Sanitäter des Jagdkommandos in Wiener Neustadt, ist federführend an der Weiterentwicklung der Sanitätstruppe für die Truppenteile der Streitkräfte beteiligt. In der SARS-COVID2-Pandemie hat er den Sanitätsdienst maßgeblich unterstützt und so mitgeholfen, große Clusterbildungen zu verhindern.

Neben Kouba wurde auch Georg Schallenberg (ebenfalls Stabswachtmeister) vom Jägerbataillon 25 aus Klagenfurt der Camillo Award als Heeressanitäter verliehen. Schallenberg ist maßgeblich an der Weiterentwicklung der Selbst- und Kameradenhilfe beteiligt und hat ein First Responder-System eingeführt. In Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen entsteht hier eine neue Dimension der einsatzbezogenen Ersten Hilfe.

Patiententransportsystem implementiert

Offiziersstellvertreter Christian Fürst und Oberwachtmeister Patrick Weitersberger von der Feldambulanz Hörsching wurde außerdem der Anerkennungspreis in der Sonderkategorie Krisenmanagement COVID-19 verliehen. Die beiden haben im Zuge der COVID-Krise das Patiententransportsystem „Mobile Quarantine Bag“ am System C-130 Herkules in Hörsching implementiert. Damit haben sie auch mehrfach Flüge zur Rückholung von an Corona Erkrankten aus dem Einsatzraum der KFOR (Kosovo Force, Anm.) durchgeführt.

Preis für qualitative Weiterentwicklung im Rettungsdienst

Der Camillo-Award wurde heuer im Dachfoyer des Parlaments in der Hofburg verliehen. Unter dem Ehrenschutz von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zeichnete der Bundesverband Rettungsdienst und seine Kooperationspartner haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen aus unterschiedlichsten Einsatzbereichen aus, die sich besonders für die qualitative Weiterentwicklung im Rettungsdienst engagieren.

Engagement für die präklinische Entwicklung

Die Gewinnerinnen und Gewinner zeichnen sich durch ihr Engagement für die präklinische Entwicklung, ihre Professionalität und ihr Verhalten in allen Lebensbereichen, ihre Fürsorge und Empathie, den Umgang mit Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anderer Gesundheitsberufe, Innovationen, sowie den „Blick über den Tellerrand“ aus.