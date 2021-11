Hohe Nachfrage, wenig Rücklauf bei PCR-Tests

In der Theorie sollen die Covid-19-PCR-Gurgeltests ganz einfach funktionieren: Abholen, gurgeln und zur Auswertung wieder abgeben. In den letzten Wochen waren die PCR-Tests aus niederösterreichischen Spar-Märkten jedoch häufig aus, Kundinnen und Kunden mussten mit leeren Händen nach Hause gehen. Die extrem hohe Nachfrage stellte die Supermarkt-Filialen und das beteiligte Labor, Novogenia, vor logistische Herausforderungen.

Alleine am Montag der vergangenen Woche wurden in Niederösterreich 27.000 Test-Kits mit je zehn Tests von Spar-Märkten abgeholt. An sieben von 25 Standorten gingen die Tests dann auch aus, an vielen weiteren wurde es knapp.

In Loosdorf hat man deswegen kurzfristig ein neues Lager hochgefahren. 50 Grundwehrdiener und 70 Mitarbeitende von Spar tun dort nichts anderes als PCR-Testkits zu verpacken. In Zusammenarbeit mit Novogenia können so pro Tag 350.000 Tests zusammengestellt werden. Novogenia berichtet jedoch nur von 21.000 ausgewerteten Tests in einer ausgewählten November-Woche, das entspricht einer Rücklaufquote von sechs Prozent.

Selbst wenn die Nachfrage nach PCR-Tests im Lockdown weiter steigen sollte: Spar sieht die Versorgungslage künftig als stabil an. „Es sind mehr als genug PCR-Testkits derzeit im Umlauf, wir stocken zudem gerade auf. Wir können dadurch die Vollversorgung gewährleisten“, versichert Spar-Sprecher Hannes Glavanovits.

Verzögerungen durch Pooling-Methode

In den nächsten Wochen sind zehn bis 15 zusätzliche Standorte zur Ausgabe geplant, seit vergangener Woche können Tests auch bei allen Standorten zurückgegeben werden.

Neu sind Rückgabeboxen vor den Spar-Filialen, bei denen Tests zur Auswertung abgegeben werden können. Allerdings nur zu den Öffnungszeiten der Filiale: Boxen im Außenbereich sind aufgrund der im Hinblick auf kühle Temperaturen sensiblen Tests nicht möglich.

Zuletzt gab es auch Zeitverzögerungen bei der Probenauswertung. Das sogenannte „Pooling-Verfahren“, bei dem Proben zusammengeführt und anschließend ausgewertet werden, sorgt bei vielen positiven Fällen zu erheblichem Mehraufwand. Bei einem positiven Pool müssen alle einzelnen Proben nochmals ausgewertet werden. Novogenia verweist jedoch darauf, dass nur bei sechs Prozent der Proben die Auswertung länger als 24 Stunden benötige.

Als Reaktion auf die Verzögerungen setzt Spar erneut strengere Ausgaberegeln: Zusätzlich zur verpflichtenden Online-Anmeldung vor der Abholung und der 20-Minuten-Frist, in der man die Tests abholen kann, kommen folgende Regeln dazu: Nur maximal alle 48 Stunden kann ein neuer Test gemacht werden, positiv getestete Personen können frühestens nach 21 Tagen erneut einen PCR-Gurgeltest von Spar durchführen, diese Frist gilt nicht für behördlich angeordnete Tests. Novogenia wies auch auf die Möglichkeit der Antigen-Tests hin.