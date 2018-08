Eine Fußballmannschaft hat im Jugendteam einen unbegabten Spieler. Damit er im Team bleiben darf, bringt sein Vater dem Trainer einen Geschenkkorb mit. Annehmen oder nicht?

Ein Kfz-Mechaniker soll einer Rostlaube noch einmal ein Pickerl geben. Der Autobesitzer bietet dem Mechaniker 200 Euro. Annehmen oder ablehnen?

Das sind nur zwei Berufs- oder Lebenssituationen, in die Menschen ungewollt hineingeraten können. Um schon junge Menschen dafür zu sensibilisieren, wo die Grenze zum korrupten Verhalten liegt, wurde eine eigene App entwickelt: „Correct or corrupt? – Triff die richtigen Entscheidungen“ heißt sie. Entwickelt wurde sie vom Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung (BAK) in Zusammenarbeit mit Schülern der HTL Mistelbach.

Jugendliche können hier ihre Sensibilität für Korruption testen. Um die App bekannter zu machen, rufen jetzt Innenministerium und Staatssekretärin Karoline Edtstadler Jugendliche zu einem Wettbewerb auf: Wer das Game komplett durchläuft und seine Punktezahl an das BAK schickt, nimmt an einem Gewinnspiel teil.

Vom Schüler über Arzt bis Politiker

„Mit dieser App wollen wir zielgruppengerechte Prävention leisten, nicht mittels Vortrag oder Skriptum, sondern übers Smartphone, das diese Altersgruppe stetig begleitet“, sagt Andreas Wieselthaler, Direktor des BAK. „Die User werden in zwölf Charakteren, sei es als Schüler, Arzt, Verwaltungsbeamter, Lehrerin, Banker oder Politiker mit je zehn bis zwölf korruptionsspezifischen unterschiedlich schweren Dilemma-Situationen konfrontiert. Es gilt, aus drei vorgegebenen Vorschlägen die richtige Lösung im Hinblick auf moralisch korrektes Verhalten zu treffen.“ Je nach Entscheidung sammelt der Spieler Punkte oder verliert Leben.

„Wir wollen ansetzen, wo korruptes Verhalten kaum präsent ist, sich noch nicht in Köpfen festgesetzt hat“, betont Wieselthaler. Dass Werteentwicklung im Jugendalter noch nicht abgeschlossen ist und durch Beschäftigung mit gesellschaftlichen und persönlichen Wertvorstellungen Diskussion und Reflexion positiv beeinflusst werden kann, davon ist der Direktor der HTL Mistelbach, Alfred Pohl, überzeugt. Die App haben seine Schüler Catharina Ullrich, Thomas Neidhart, Matthias Potmesil, Georg Eigner und Christoph Neumann mit den Lehrern Markus Würzl und Jürgen Höbert entwickelt. Würzl bestätigt, „dass der Workshop mit Experten des BAK eine tolle Erfahrung war, um das Gefühl für Unrechtsbewusstsein zu stärken“.