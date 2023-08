Nach Krankheitsfällen Hühnerkebap und Co.: Wie man sich vor Salmonellen schützt

Nach Ferrero-Kinderschokolade im April 2022 und heuer im Juni sollen jetzt Hühner-Kebab-Spieße aus Polen Auslöser für hunderte Salmonellenvergiftungen in mehreren EU-Staaten sein. Auch Österreich ist betroffen. Im Bild: Ein Hühner-Kebab Sandwich. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

E in 63-jähriger Kärntner ist an den Folgen einer Salmonellenvergiftung durch vermutlich verunreinigte Hühner-Kebap-Spieße aus Polen gestorben. 27 weitere Österreicher sind laut AGES erkrankt. Wie man sich vor Salmonellen schützt und was man im Fall einer Erkrankung tun muss, hat die NÖN im Gespräch mit Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner vom Land NÖ erfahren.

NÖN: Was sind eigentlich Salmonellen? Irmgard Lechner: Salmonellen sind Stäbchenbakterien. Diese gelangen über kontaminiertes Fleisch, Wurstwaren oder rohe Eier in die Nahrung. Nutztiere können sich bereits über mit Salmonellen belastetes Futtermittel anstecken. Die meisten Nutztiere erkranken aber nicht selbst an Salmonellen, sondern dienen nur als Überträger. In welchen Lebensmitteln treten diese Bakterien auf? Lechner: Salmonellen treten überwiegend in Eiern, Geflügelprodukten, Fleisch von anderen Tierarten und Rohmilch auf. Kann man sich vor einer Salmonellen-Vergiftung irgendwie schützen? Wenn ja, wie? Lechner: Der Infektionsweg erfolgt hauptsächlich durch den Verzehr von kontaminierten Speisen, z. B. rohe oder unzureichend gekochte Eier oder unzureichend erhitztes Hühnerfleisch. Eine fäkal-orale Übertragung von Mensch zu Mensch ist möglich, aber sehr selten. Man sollte daher darauf achten, dass die Lebensmittel ausreichend erhitzt werden. Salmonellen werden bei einer Temperatur von 70 °C sicher abgetötet, diese Temperatur muss jedoch zb. im Hühnerfleisch überall erreicht werden. Weiter sollten Lebensmittel nicht über mehrere Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Arbeitsgeräte und Flächen, die in der Küche mit rohem Fleisch oder rohen Eiern in Kontakt waren, sind mit Spülmittel und heißem Wasser zu reinigen. Als Reservoir von Salmonellen dienen auch Reptilien, die gerne als Haustiere gehalten werden, wie beispielsweise Schildkröten, Leguane, Warane und Schlangen. Nach dem Kontakt mit diesen Tieren wird eine gründliche Reinigung der Hände mit Seife und warmen Wasser empfohlen. Was kann man im Falle einer Erkrankung tun? Lechner: Die Inkubationszeit beträgt 6-72 Stunden und die Krankheitssymptome wie etwa Übelkeit, Durchfall, Fieber, Erbrechen, Kreislaufbeschwerden und Bauchkrämpfe halten meist ein paar Tage an. Es ist wichtig viel zu trinken, um den Elektrolythaushalt auszugleichen. Um eine Übertragung im Haushalt zu vermeiden, ist das Waschen der Hände vor allem nach jedem Besuch der Toilette, vor der Essenszubereitung, nach Kontakt mit kontaminierten Gegenständen (zB. Windeln) und Nahrungsmitteln wesentlich. Händewaschen führt zwar nicht zur vollständigen Erregerlimitation, wohl aber zur drastischen Reduzierung der Keimzahl auf den Händen. An Salmonellen erkrankte Personen dürfen während der Erkrankungszeit berufsmäßig nicht mit Lebensmitteln hantieren. Wie sind Salmonellen nachweisbar? Lechner: Der Nachweis des Erregers erfolgt meist durch Stuhlproben. Links Land NÖ - Abteilung Gesundheitswesen

AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) über Salmonellen