In einem Landesgesetz kann ein Maulkorb- oder Leinenzwang für ein Bundesland festgelegt sein. Dieses ist im Land Niederösterreich im NÖ Hundehaltegesetz geregelt. Verordnungen dazu können aber auch von Gemeinden bestimmt werden. Dadurch kann das Landesgesetz strenger, aber auch gelockert werden.

Niederösterreich

Gesetzlich bestimmt ist es in NÖ momentan so, dass dem Hund in bestimmten Bereichen entweder eine Leine ODER ein Beißkorb angelegt werden muss. Genauer: an öffentlichen Orten im Ortsbereich, das ist ein baulich oder funktional zusammenhängender Teil eines Siedlungsgebietes, sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Parkanlagen, Einkaufszentren, Freizeit- und Vergnügungsparks, Stiegenhäusern und Zugängen zu Mehrfamilienhäusern und in gemeinschaftlich genutzten Teilen von Wohnhausanlagen.

Oberösterreich

Im Unterschied zu NÖ gilt es in bestimmten Bereichen dem Hund Leine und Beißkorb anzulegen.

Burgenland

Die burgenländische Landesregierung legte fest, dass Hunde so zu verwahren sind, dass von ihnen keine Gefahr ausgehen kann. Die Gemeinde kann allgemein oder im Einzelfall Leinen- und Maulkorbpflicht anordnen.

Ausnahme

Auch wenn nach Vorschriften des Landes oder der Gemeinde ein Maulkorb- und Leinenzwang besteht, gilt dieser nicht für Jagd- und Diensthunde im Einsatz und in Hundezonen.