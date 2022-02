Ibiza-Drahtzieher: Nichts Neues zu Drogen, dafür Hintergründe zu Video

Der 41-jährige Privatdetektiv, der sich seit nunmehr einem Jahr in U-Haft sitzt, soll laut Staatsanwaltschaft in den Jahren 2017 und 2018 Kokain in Haag und anderen Bundesländern verkauft haben, um Geldprobleme in den Griff zu bekommen. Die finanzielle Situation des Angeklagten ist sogleich der Kern der Verhandlung im Landesgericht St. Pölten, da sie sowohl als Motiv für den Drogenhandel als auch für das Ibiza-Video sein könnte, und die Zeugin aus Serbien nicht vernommen werden kann.

Das mittlerweile berühmt gewordene Video, das die türkis-blaue Regierung 2019 sprengte, sollte ursprünglich nicht Teil der Verhandlung sein. Beim Thema Geld wird es aber immer wieder zum Gesprächsthema. Julian H. behauptet, im Jahr 2017 keine Geldnot gehabt zu haben, verkaufte jedoch große Firmenanteile trotz sinkendem Wert. Das machte das Oberlandesgericht stutzig.

"Damit wollte ich ein neues Projekt starten, das recht kostspielig war. Ich konnte keine großen Summen bewegen, aber alle Rechnungen problemlos bezahlen", erklärte der Angeklagte gegenüber dem Schöffensenat.

Chatprotokolle geben Einblick hinter Video

Zusätzlich legen Chatprotokolle nahe, dass der 41-Jährige von der Spiegel-Verlagsgruppe, bei dem das Ibiza-Video schlussendlich zuerst erschienen war, eine Zahlung im hohen zweistelligen Bereich erwartete. Auch mit Politikern soll er wegen des Verkaufs des Videos in Verbindung gestanden sein.

"Die roten Idioten bringen mit dem Geld nichts weiter. Ich muss mir bald einen Ast und einen Strick suchen", liest der Richter aus den Protokollen vor. Julian H. bestreitet die Nachrichten und betont wiederholt: "Habe weder von Politikern noch von Medien Zahlungen erhalten".

Außerdem behauptet der Angeklagte, dass die Erstellung und Beteiligung beim Videodreh in Ibiza ein "Himmelfahrtskommando" gewesen wäre, aus dem er nicht mehr aussteigen konnte. Er habe lange Zeit "in Angst gelebt und schlaflose Nächte gehabt".

Aber warum hat er so lange mit der Veröffentlichung des 2017 aufgenommenen Videos gewartet und es nicht der Polizei übergeben, will der Richter wissen. Immerhin lassen die Chats vermuten, dass Geld für den Verkauf ein passendes Motiv sein könnte.

Geld, Korruption und ein "Testament"

"Es ging mir nie um Geld, da taten sich Abgründe der Innenpolitik auf, dich ich nicht für möglich hielt. Ich habe kein großes Vertrauen in die korrupten Behörden, die zuvor auch nichts bezüglich Korruption unternommen haben. Als H.C. Strache noch nicht Vizekanzler war, hätte das Video maximal einen U-Ausschuss im Parlament bewirkt", erklärte der Angeklagte, der sich nach eigenen Angaben aber noch mehr vor der Veröffentlichung während der FPÖ-Regierungsbeteiligung fürchtete, da diese mit dem Innenministerium auch die gesamte Polizei kontrollierte.

Er sendete sogar ein Mail an das Büro von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, indem er sich als Drahtzieher bekannte, und das er in der Verhandlung als "mein Testament" bezeichnet. Dieses wird vom Verteidiger vorgelegt und vom Richter verlesen.

Verteidigung lässt Zeitungsartikel verlesen

Sonst gibt es zu der eigentlichen Anklage wegen Drogenhandels und der Fälschung von Ausweisen keine Fortschritte. Die Verteidigung lässt den Richter stundenlang Zeugenaussagen und Beweisanträge, darunter auch ein Zeitungsartikel, verlesen und beharrt weiter auf die Vernehmung der Zeugin aus Serbien. Der Prozess wird im März fortgesetzt, im Falle einer Verurteilung drohen dem 41-Jährigen bis zu 15 Jahre Haft.