Tatausgleich hilft Opfern

Eine Körperverletzung, eine gefährliche Drohung – und schon findet man sich vor Gericht wieder. Weil die Strafe für derartige Delikte aber nicht notwendigerweise immer das Gefängnis sein muss, gibt es den Tatausgleich als Mittel, um den Konflikt zwischen Täter und Opfer zu bearbeiten. Im Auftrag von Staatsanwaltschaft oder Gericht wird diese Art der Diversion dann von Konfliktreglern durchgeführt.

Klar ist, dass dabei der Opferschutz im Zentrum steht. Daher hat der Verein Neustart das Institut für Konfliktforschung mit einer Studie zur Zufriedenheit mit dem Tatausgleich beauftragt. 911 Personen wurden dafür österreichweit ein halbes Jahr nach dem ersten Gespräch befragt (davon 72 in NÖ). Das Ergebnis: Rund drei Viertel der Opfer, genau sind es 77 Prozent, sind damit zufrieden. In rund 60 Prozent der untersuchten Fälle kam es auch zu einer persönlichen Aussprache zwischen Täter und Opfer. Das ist deshalb wichtig, weil in den meisten Fällen enge Beziehungen zwischen den beiden Parteien bestehen – auch nach einem Gewaltausbruch oder einer Drohung.

Konfliktregelung im Rahmen des gerichtlich angeordneten Tatausgleichs: Laut einer 2022 durchgeführten Studie des Instituts für Konfliktdorschung sind drei Viertel der Opfer mit diesem Angebot der Diversion zufrieden. Foto: Neustart (Foto gestellt)

„Sogar bei einem negativen Ausgang des Tatausgleichs waren rund 80 Prozent der Befragten damit ‚vollkommen‘ zufrieden. Für ebenfalls 80 Prozent konnte der Vorfall im Tatausgleich bereinigt werden und mehr als die Hälfte war froh, sich mit dem Täter bzw. der Täterin aussprechen zu können“, sagt dazu Birgitt Haller, wissenschaftliche Leiterin des IKF. Ein negativer Ausgang bedeutet, dass das Strafverfahren fortgesetzt wird.

Pro Jahr führt Neustart Niederösterreich rund 550 Konfliktregelungen durch. Knapp 87 Prozent der Täter werden bei einer erfolgten Konfliktregelung nicht rückfällig.