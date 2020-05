Nach Einberufung mit 4. Mai 2020 stehen die Milizsoldaten nun im Einsatz. Die letzten Wochen seit der Einberufung wurden intensiv genutzt, um die Milizsoldaten für das bevorstehende Aufgabengebiet auszubilden. Seit Montag, 18. Mai 2020 wurden die Milizkompanien durch die abzulösenden Kompanien im eingewiesen.

Die Haupttätigkeit sind nun Kontrolltätigkeiten in Zusammenarbeit mit der Polizei sowie den Gesundheitsbehörden an den Grenzübergängen. Weiters wird der Grenzverkehr an den temporären Grenzstellen geregelt und es werden unerlaubte Grenzübertritte verhindert.

Die Jägerkompanie Tulln wird die Bezirke Waidhofen an der Thaya sowie Gmünd schützen. Die 1.Jägerkompanie des Jägerbataillons Niederösterreich ist verantwortlich für die Bezirke Horn und Hollabrunn und die Jägerkompanie Korneuburg für die Bezirke Mistelbach und Gänserndorf.

Die Milizkompanien haben damit die bereits seit Anfang April eingesetzten präsenten Kompanien abgelöst. Die eingesetzten verlängerten Grundwehrdiener werden nächste Woche endgültig abrüsten.