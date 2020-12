NÖN: Welche Bilanz ziehen Sie nach drei Jahren Landesleitung der Bergrettung NÖ-Wien?

Matthias Cernusca: Wir haben viel weitergebracht. Neben einer Fortbildungspflicht für unsere Bergretterinnen und -retter haben wir auch die Einsatzübungen zwischen den Ortsstellen erweitert. Das Ortsstellen-übergreifende Arbeiten und die Fortbildungsmöglichkeiten für die Bergretter wollen wir auch weiter ausbauen.

NÖN: Welche Pläne und Schwerpunkte haben Sie für Ihre neue Amtsperiode darüber hinaus?

Unser Ziel ist es, dass der Bergrettungsdienst attraktiv ist und bleibt, und neue Bergretterinnen und Bergretter die besten Rahmenbedingungen für ihr ehrenamtliches Engagement geboten bekommen. Ehrenamt ist nicht selbstverständlich, und es ist uns klar, dass Menschen auch kalkulieren, was ihnen das bringt, was sie davon haben. Im neuen Jahr 2021 wollen wir einen Landesstützpunkt in St. Pölten schaffen, wo unsere zwei hauptamtlichen Mitarbeiter tätig sein werden. Dort werden auch zentrale Lagerräume für Ausrüstung eingerichtet. Bisher war diese in privaten Kellerräumen unserer Mitglieder in ganz Niederösterreich und Wien verteilt.