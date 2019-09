NÖN: Ist jeder verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten?

Armin Kaltenegger: Der Unfallverursacher hat, insoferne er nicht selbst schwer verletzt ist, eine strengere Erste-Hilfe-Verpflichtung als der bloße Wahrnehmer. Nicht jede Hilfeleistung ist zumutbar, beispielsweise, wenn man sich dabei selbst in Lebensgefahr bringt.

Manche Leute haben aber Bedenken, bei der Ersten Hilfe etwas falsch zu machen. Kann man rechtlich belangt werden?

Kaltenegger: Er steht nirgends beschrieben, dass Erste Hilfe erfolgreich sein muss. Man macht sich leichter wegen unterlassener Hilfeleistung oder im Stichlassen eines Verletzten strafbar.

Warum beschimpften Schaulustige dann Ersthelfer?

Kaltenegger: Diese sind oft zu feig, selbst zu agieren und glauben, in dem sie Kommentare abgeben, so auch an der Rettung „mitzuwirken“.

