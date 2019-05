NÖN: Wie wird Falschgeld produziert?

Vinzenz Kriegs-Au: Man unterscheidet zwischen Offset- , Tintenstrahl- und Laser-Druck. Beim Offset-Druck erzielt man die beste Qualität, jedoch ist der Aufwand am größten. Bis 2016 wurde der größte Teil im Offset-Druckverfahren hergestellt, danach stieg die Zahl an Ink-Jet-Fälschungen.

Worauf führen Sie das zurück?

Der Preis für hochwertige Ink-Jet-Drucker und für Tintenpatronen ist stark zurückgegangen. Falschgeld und Anleitungen zur Herstellung werden auf den illegalen Marktplätzen im Darknet angeboten. Daher bietet sich die Möglichkeit zur Herstellung, ohne dafür eine Vorbildung zu benötigen.

Wo sind die Produktionsstätten?

Der größte Teil der gefälschten Euro-Banknoten kommt aus Italien, insbesondere aus Neapel. Ansonsten finden sich Produktionsstätten in Bulgarien, den Niederlanden und in Lateinamerika. Aufgrund des Darknets verschwimmen diese Grenzen aber immer mehr. In Österreich gab es seit 2017 drei professionelle Werkstätten, deren Betreiber das Falschgeld im Darknet veräußert haben.

Wer verwendet Falschgeld?

Die Nutzer werden immer jünger. Das Unrechtsbewusstsein fehlt oft.

Was passiert mit sichergestelltem Falschgeld?

Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Polizei verwahrt die Nationalbank dieses zehn Jahre für das Gericht. Dann wird es vernichtet.

