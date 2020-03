Der Mann ist damit das 13. Opfer in Niederösterreich. Der Mann habe auch an einer massiven Grunderkrankung gelitten, sagte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding.

Dem Sprecher zufolge waren am Donnerstagvormittag 122 Covid-19-Patienten im Bundesland stationär aufgenommen. Sie wurden überwiegend in den fünf definierten Häusern in Melk, Lilienfeld, Neunkirchen, Hollabrunn und Waidhofen a.d. Thaya.