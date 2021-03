Die drei Männer im Alter von 25 bis 48 Jahren hatten nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Mittwoch seit Oktober 2020 Einbrüche in Büros, Firmengebäude und Autos verübt. In einem Fall war auch eine Wiener Baustelle Schauplatz der illegalen Handlungen. Die Beschuldigten waren umfassend geständig.

Nachdem die zwei Tschechen und der Slowake einen aufgebrochenen Tresor in einem Waldstück bei St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) entsorgt hatten, wurden sie am 8. Jänner in der Bundeshauptstadt festgenommen. In ihrer Wohnung und ihren Fahrzeugen fanden die Beamten neben der Beute einen geladenen Revolver.

Dem Trio werden nach Angaben der Exekutive neben sieben Einbruchsdiebstählen, drei Diebstählen und zwei Entfremdungen unbarer Zahlungsmittel auch elf versuchte Einbrüche und drei Urkundenunterdrückungen vorgeworfen. Die Männer sollen außerdem mindestens 40.000 Euro an Sachschäden angerichtet haben. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Ein 39-jähriger Pole steht im Verdacht, das Trio bei zwei Tresoröffnungen unterstützt zu haben. Er wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.