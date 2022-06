Immer mehr "E-Unfälle" in Niederösterreich

Werbung

Der Trend zum E-Radeln ist seit Jahren ungebrochen und hat mit der Pandemie nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen: Der Anteil der in Österreich verkauften E-Bikes wuchs vom Jahr 2009 mit 12.000 (2,6 Prozent aller Fahrräder) auf 222.000 Fahrräder (45,2 Prozent aller verkaufen Räder) im Vorjahr an. Auch in Niederösterreich wurden im Vorjahr 70.000 Räder verkauft, davon war fast jedes zweite eines mit elektronischer Tretunterstützung.

Gepaart mit den steigenden Verkaufszahlen stieg aber auch die Zahl der E-Bike-Unfälle in Niederösterreich an, informiert der ÖAMTC: Von 130 Verunfallten im Jahr 2018 auf 255 im Jahr 2020, sechs davon tödlich. Bundesweit zählte das Innenministerium im Vorjahr 48 getötete Radfahrende, davon 22 mit E-Bikes bzw. E-Scootern.

Unfälle durch technische Gebrechen und Fahrpraxis

Michael Nendwich Foto: David Schreiber

Technische Gebrechen und schlechte Wartung der hochtechnisierten Räder, auch durch „Selbstschrauber“, und fehlende Fahrpraxis von primär älteren Wiedereinsteigern gehören zu den Hauptunfallursachen. Problematisch sei auch das illegale Tuning von E-Bikes auf bis zu 60 km/h. „Man macht dadurch aus einem Fahrrad ein Kraftfahrzeug. Das birgt neben dem erhöhten Unfallrisiko noch viel mehr Gefahren, auch was die Haftung anbelangt“, warnt Sportartikelhandel-Sprecher Michael Nendwich.

Angesichts steigender Unfallzahlen tönen Rufe für eine generelle E-Bike-Führerscheinpflicht, also auch für Räder mit unter 25 km/h Unterstützung. Nendwich ist strikt gegen eine solche Pflicht. „Das funktioniert nicht und ist übers Ziel hinausgeschossen. Bei bundesweit 30 bis 40 Todesfällen pro Jahr rund drei Millionen E-Biker dazu zu verpflichten, macht überhaupt keinen Sinn.“ Das gefährde nur den Aufwärtstrend und sei ein „massiver Rückschritt“, auch was Klimawende und grüne Mobilität anbelangt. In der Schweiz wäre eine solche Verpflichtung jedenfalls nach nur einem Jahr wieder abgeschafft worden.

Fahrsicherheitstraining statt E-Führerscheinpflicht

Nendwich plädiert hingegen auf Unfallprävention durch Schulung. „Vor allem ältere Personen müssen in den E-Bike-Gebrauch eingeführt werden.“ Ein erstes Pilotprojekt in Tirol dazu sei bereits angelaufen: E-Bike-Käufer bekommen einen Gutschein für ein Training in Fahrschulen mit. Auch hierzulande sei man am Thema dran und im Gespräch mit Ex-Radrennprofi Roland Königshofer.