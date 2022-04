Festnahme nach mehreren Bankomateinbrüchen im Wein- und Waldviertel

Werbung

Auf das Konto der beiden Beschuldigten gehen vollendete Coups in Hadres (Bezirk Hollabrunn) und Karlstein (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya), berichtete die Polizei am Freitag. In Retzbach (ebenfalls Bezirk Hollabrunn) gelang die Öffnung eines Geldautomaten nicht.

Der Bankomateinbruch in Hadres war in der Nacht auf den 4. Dezember 2021 verübt worden. Das Gerät wurde dabei aufgeschweißt. Die Flucht war eher ungewöhnlich: Die Beschuldigten machten sich auf E-Scootern aus dem Staub, den ergatterten Bargeldbetrag im Gepäck. Mit demselben Modus Operandi scheiterte das Duo in der folgenden Nacht an einem Bankomaten in Unterretzbach in der Gemeinde Retzbach.

Am vergangenen Freitag schlugen die Kriminellen in Karlstein zu. Bei dieser Aktion fiel allerdings das Fluchtfahrzeug - ein Pkw mit polnischem Kennzeichen - auf. Der Wagen wurde wenig später von tschechischen Polizisten in Brünn gestoppt. Für die Insassen, einen 23-jährigen Bulgaren sowie einen 28-jährigen ukrainischen Staatsbürger, klickten die Handschellen. Im Kfz wurden die bei der Tat verwendete Kleidung und weitere Beweismittel sichergestellt.

Die Beschuldigten wurden zunächst in die Justizanstalt Brünn eingeliefert. Nach der Überstellung nach Österreich wird das Duo von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich einvernommen und anschließend in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.