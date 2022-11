Diebstähle von hochpreisigen Autos in NÖ: Festnahme in Holland .

Ermittlungen zu Diebstahlsserie von Fahrzeugen der Marken Mercedes, Porsche und BMW laufen seit Sommer 2021, sieben Personen wurden bereits inhaftiert. Die Polizei berichtete nun am Donnerstag, dass ein flüchtiger Beschuldigter festgenommen werden konnte. Via Flughafen Wien-Schwechat brachte man ihn in die Justizanstalt St. Pölten.