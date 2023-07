Arzt aus Niederösterreich nach Verkehrskontrolle unter Betrugsverdacht

Dem Mann wird vorgeworfen, eine gefälschte Bescheinigung für das Führen eines Blaulichts in seinem Auto vorgezeigt haben. Außerdem habe sich der Mann mit falschen Angaben Rabatte in Höhe von mehreren zehntausend Euro beim Leasing von mehreren Fahrzeugen erschlichen, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 56-Jährige war bereits vor über einem Jahr, im Mai 2022, in Ossiach (Bezirk Feldkirchen) kontrolliert worden. Für das Blaulicht, das hinter der Windschutzscheibe angebracht war, wies er eine Bescheinigung des Landes Niederösterreich vor. Nach langwierigen Erhebungen wurde das Dokument schließlich als Fälschung identifiziert.