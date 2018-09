Die Männer, die auch in Oberösterreich und der Steiermark zugeschlagen haben sollen, sind in St. Pölten in Haft, berichtete der Chef des Landeskriminalamtes, Omar Haijawi-Pirchner, am Freitag. Zudem sei ein Brüderpaar unter Einbruchsverdacht festgenommen worden.

Bei dem Quartett handelt es sich um Georgier im Alter von 29 bis 37 Jahren. Die Männer werden beschuldigt, vom Sommer 2017 bis Februar dieses Jahres zehn Wohnhauseinbrüche in den Bezirken St. Pölten-Land, Krems, Melk, Tulln und Korneuburg, im oberösterreichischen Bezirk Perg sowie im steirischen Bezirk Weiz verübt zu haben. Ihre Festnahme erfolgte in Zusammenarbeit der NÖ Sonderermittlungsgruppe Dämmerungs- und Wohnhauseinbrüche mit der Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität.

Schaden von 40.000 Euro

Den Georgiern wird ein Schaden von 40.000 Euro zur Last gelegt, teilte Haijawi-Pirchner mit. Ermittlungen zufolge zeichneten die Beschuldigten auch in anderen EU-Ländern für Eigentums- und Gewaltdelikten verantwortlich.

14 Wohnungseinbrüche in mehreren Bundesländern von Jänner 2016 bis März dieses Jahres sollen zudem auf das Konto eines kroatischen Brüderpaares gehen. Das Duo wurde in Wien festgenommen. Es sei "immer tagsüber" tätig gewesen, sagte Haijawi-Pirchner. Den angerichteten Schaden bezifferte er mit 85.000 Euro.