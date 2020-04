Er soll u.a. Autokäufe unter Vorweis nicht durchgeführter Einzahlungsbestätigungen getätigt haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag mit. Der Beschuldigte war geständig.

Den Fall ins Rollen brachte ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Melk. Er hatte am Dienstag, drei Tage nach dem Verkauf eines Autos an den nunmehr Betrugsverdächtigen, die Anzeige erstattet, weil der Kaufpreis von 34.000 Euro nicht überwiesen worden war. Beamte der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Ybbs a.d. Donau stellten den Pkw bei ihren Ermittlungen sicher und folgten dem Opfer das Fahrzeug aus.

Im Verlauf von Erhebungen wurden dem Beschuldigten nach Polizeiangaben noch weitere Straftaten zugeordnet. So soll der 21-Jährige am Montag von einem 25-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten einen Pkw für 37.500 Euro gekauft und dabei eine nicht durchgeführte Überweisungsbestätigung vorzeigt haben. Weil der Beschuldigte seine Zahlungswilligkeit vorgetäuscht habe, wurde ihm ein Auto bis zur Abholung des gekauften Fahrzeuges überlassen. Die Sicherstellung dieses Wagens erfolgte bei der Festnahme des Beschuldigten am Freitag.

Bereits am 26. März soll der Mostviertler bei einem Autohaus im Bezirk Zwettl einen Pkw für 12.000 Euro mittels vorgetäuschter Überweisung gekauft haben. Diesen Wagen gab er nach Aufforderung des Händlers letztlich zurück.

Für einen Traktor, den der Niederösterreicher im Februar 2019 als landwirtschaftliche Fachkraft auf einem Bauernhof im Bezirk Zwettl bei einer Fachwerkstätte aus dem Bezirk Waidhofen a.d. Thaya gekauft haben soll, wurden die Raten nicht bezahlt. Die Firma behielt die Zugmaschine nach einem Werkstättentermin ein.

Zudem hatte der Beschuldigte laut Polizei im März 2019 einen Einbruchsdiebstahl in die Kasse des Ab-Hof-Ladens bei dem landwirtschaftlichen Anwesen angezeigt. Ermittlungen ergaben, dass er selbst am Werk gewesen sein dürfte.