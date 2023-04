Luftfahrzeugs-Übung von Slowenen & Bundesheer-Spezialisten in NÖ

Werbung

Spezialisten des Österreichischen Bundesheeres und der slowenischen „Air Ground Operations School“ trainieren in der Karwoche die Zusammenarbeit mit verschiedenen Luftfahrzeugen. Die Übung wird einer Aussendung zufolge in den Bezirken Tulln, Hollabrunn und Horn in Szene gehen. Gestartet und gelandet wird von bzw. auf den Fliegerhorsten in Langenlebarn und Zeltweg.

Geübt wird laut Bundesheer von Montag bis Gründonnerstag. Am Dienstag ist ein Nachtflug rund um den Truppenübungsplatzes Allentsteig im Waldviertel geplant. Die Luftstreitkräfte trainieren der Aussendung zufolge die Koordination mit Flugzeugen und Hubschraubern des Bundesheeres. Die eingesetzten Piloten üben in den eingespielten Annahmen das taktische Fliegen in unterschiedlichen Szenarien und Höhen. Dabei kann es zum Einsatz von Markier- und Signalmunition durch die Bodentruppen kommen.