Kinder-Stationen in NÖ Kliniken sind ausgelastet

Werbung

Husten, Schnupfen, Fieber bis hin zu Atemnot: Viele Kinder kämpfen zurzeit mit Atemwegserkrankungen. Eine sogenannte Triple-Infektionswelle hält niedergelassene Kinderärzte sowie die Mediziner der Kinder-Abteilungen in den Kliniken auf Trab: Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das vor allem bei Babys und Kleinkindern auftritt, trifft auf Covid und die Influenza.

„Das Patienten-Aufkommen ist heuer deutlich höher als die Jahre davor“, sagt etwa Gerhard Kusolitsch, Kinderarzt in St. Valentin. Obwohl er die Ordinationszeiten ausgeweitet habe, könne er nicht mehr alle Kinder untersuchen. Herausfordernd sei die Lage auch in den Spitälern, berichtet Sabine Mlcoch, Sprecherin der Landesgesundheitsagentur (LGA): „Das Patienten-Aufkommen ist hoch, variiert aber sehr stark.“ Die Versorgung sei jedenfalls gegeben. Das Durchschnittsalter der Kinder, die mit RSV im Klinikum behandelt werden, liegt bei ein bis zwei Jahren.

Laut Karl Zwiauer, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, ist das nicht ungewöhnlich. Er betont, dass sich nahezu alle Kinder mit dem Virus infizieren. Die Krankheit hat normalerweise ab Dezember Saison. Durch die Covid-Maßnahmen wurde ihre Verbreitung nur in den vergangenen Jahren eingeschränkt. Deshalb kommen nun zahlreiche Fälle zusammen. „Dass es dadurch viele Kinder damit erst in höherem Alter trifft, ist aber an sich etwas Positives“, meint Zwiauer.

Apotheken bemerken erhöhte Nachfrage

Nicht immer ist mit dem RSV ein Krankenhaus-Aufenthalt nötig. Die Symptome reichen von einem leichten Schnupfen bis zu gefährlicher Atemnot. Dass viele Kinder zuhause das Bett hüten, macht sich auch in den Apotheken bemerkbar: Besonders viele Menschen kaufen Hustensaft, Lutschtabletten und Ähnliches. Einzelne Medikamente wie eine Inhalationslösung sind vergriffen. „Es findet sich aber in fast allen Fällen eine Alternative“, versichert man in der Apothekerkammer.

Geduld braucht man zudem in den Notfall-Ambulanzen. Viele Eltern lassen dort ihre Kinder mit fieberhaften Infekten untersuchen. Die Mitarbeiter seien bemüht, das Warten so kurz wie möglich zu halten, heißt es aus der LGA. Aber auch die Patienten sollten etwas beitragen und vorab über die Hotline 1450 abklären, ob ein Ambulanz-Besuch nötig ist.

Wer sich oder seinen Nachwuchs präventiv schützen möchte, sollte laut Zwiauer auf das setzen, was sich bei Covid bewährt habe: Hände waschen, Maske tragen, impfen lassen.