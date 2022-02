Videokampagne der Rettungshunde NÖ

Der Verein Rettungshunde Niederösterreich hat zu diesem Zweck ein Filmprojekt ins Leben gerufen, organisiert und finanziert. Unter der Regie von Friedrich Grud und in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Wangler-Media entstand ein ca. 7-minütiger Informationsfilm über die Arbeit der Rettungs- und Suchhunde in Niederösterreich.

Als Drehorte dienten das Schloss Artstetten, das Stadtgebiet von Melk und die Rettungsleitstelle 144 Notruf NÖ. Unterstützt wurden die Rettungshunde Niederösterreich dabei von der Partnerorganisation „Österreichische Rettungshundebrigade“, sowie von den Suchhunden des Roten Kreuzes, der Samariterbund Suchhundestaffeln und der ÖHU Suchhundestaffel.

"Rettungshunde sind unverzichtbar, der Film soll diese Information verbreiten"

„Rettungshunde sind bei der Suche nach vermissten Personen unersetzbar. Wichtig ist es, sie zeitgerecht zu rufen. Mit dem Film wollen wir dazu beitragen, diese Information zu verbreiten!“, so Karin Kuhn, Geschäftsführerin der Rettungshunde Niederösterreich und Initiatorin dieses Videoprojektes.

Am 31. Jänner wurde der Film im Wiewerk in Pöchlarn feierlich vorgestellt. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister nahm an der Präsentation teil, die aufgrund der Covid-19-Pandemie im kleinen Rahmen als Live-Stream stattfand.

"Auch andere Organisationen beteiligt"

„Wenn jemand in Niederösterreich Hilfe bei der Suche nach vermissten Personen bzw. Angehörigen braucht, muss man auch wissen, woher man diese Hilfe bekommt. Erfreulich ist, dass sich an diesem Projekt auch andere Rettungsorganisationen beteiligt haben. Dies zeigt auch die enge Zusammenarbeit aller Rettungsorganisationen in Niederösterreich. Vielen Dank an alle Beteiligten, denn bei der Suche nach vermissten Personen zählt jede Minute“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

100 Flächensuchhunde in NÖ

In Niederösterreich stehen derzeit insgesamt über 100 einsatzfähige Flächensuchhunde der fünf Organisation ehrenamtlich rund um die Uhr zur Verfügung. Österreichweit einzigartig in Niederösterreich ist das gemeinsam erarbeitete Einsatzleitkonzept. Hier ist festgelegt welche Rettungs- bzw. Suchhundeorganisation in welchem Bezirk die Einsatzleitung der Rettungshunde übernimmt. Die Einsatzleiter aller Organisationen absolvieren dieselbe Ausbildung um einen einheitlichen Standard zu gewährleisten.

Nähere Informationen sowie die Videokampagne findet ihr hier: www.rettungshunde.org