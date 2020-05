NÖN: Ihre ersten Wochen als Innenminister war durch die Coronakrise extrem intensiv. Wie haben Sie diesen Einstieg erlebt?

Karl Nehammer: Ja, die ersten Wochen waren total intensiv – bereits vor der Coronakrise mit dem Hackerangriff auf das Außenministerium. Danach die Migrationskrise mit der Provokation der Türkei an der türkisch-griechischen Grenze. Und die ist ganz rasch abgelöst worden durch die Covid-19-Krise. Die war ein ganz intensives Hineinkommen in die Rolle als Minister, ein intensives Lernen, ein intensives Zusammenarbeiten innerhalb der Regierung. Was mich in dieser Zeit am stärksten beeindruckt hat, ist, dass wir es in der Regierung mit Vizekanzler, Bundeskanzler geschafft haben, ganz klar die parteipolitischen Unterschiede zu überwinden, in einer Sprache zu sprechen und als Team sichtbar zu sein.

Hat Sie überrascht, dass die Grünen die Entscheidungen so diszipliniert mitgetragen haben?

In den Verhandlungen hat man schon gesehen, dass bei den Grünen natürlich andere politische Zusammenhänge bestehen. Aber wenn sie sich dann zu einem Standpunkt bekennen, dann ziehen sie ihn auch durch. Das hat uns auch zuversichtlich gemacht für die Krise jetzt, dass wir dazu Lösungen finden. Natürlich auch mit unterschiedlichen Ansätzen. Aber das Interessante ist, es brachte ein schnelles Zusammenwachsen der Regierung.

Man hatte den Eindruck, dass Sie den Bad Cop spielen, Rudolf Anschober den Good Cop. Wie gut können Sie mit dieser Rollenverteilung leben?

Es gibt nur Good Cops (lacht). Aber klar ist, dass in einer Mannschaft jeder seine Rolle wahrnehmen muss. Beim Gesundheitsminister stand stark im Vordergrund, dass er das Virus an sich erklärt hat und all seine Konsequenzen. Ich hatte meine Rolle, die Menschen darauf zu sensibilisieren, wie gefährlich das Virus ist und wie wichtig es ist, sich an die Maßnahmen zu halten. Daraus entstehen natürlich Rollenbilder, daraus entsteht auch eine Sprache. Aber gleichzeitig war mir immer wichtig darzustellen, dass die Polizistinnen und Polizisten nicht nur die sind, die kontrollieren, sondern auch die, die Partner sind. In Summe war es bisher ein sehr abgestimmtes Zusammenwirken, auch im kommunikativen Erscheinungsbild.

Sie waren mit den Vorgaben schon sehr restriktiv. Wie schädlich sind die Aufnahmen vom Auftritt von Sebastian Kurz im Kleinwalsertal für Ihre Arbeit?

Auf der einen Seite zeigt es, wie schwer es ist für uns Menschen ist, diesen Abstand einzuhalten. Und auf der anderen, wie wichtig es ist, darauf hinzuweisen, dass genau das jetzt gefährlich ist. Es war für die Menschen dort ein Tag der Freude – und es ist menschlich, dass man genau da auf den Abstand vergisst. Genauso wichtig ist es, darauf hinzuweisen, dass man ihn weiter einhalten muss, um eine zweite Welle zu verhindern.

Wie wichtig sind in der jetzigen Phase noch technische Hilfsmittel und Contact Tracing?

Das muss man trennen. Das eine ist das Contact Tracing. Das wird ganz wichtig sein, erfolgt aber manuell durch die Gesundheitsbehörden – in mehr als 2.000 Fällen bundesweit auch mit Unterstützung von Polizistinnen und Polizisten. Da geht es darum, möglichst rasch zu agieren, um weitere Infektionen zu verhindern, wenn man eine Person identifiziert hat, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Die technische Seite, die Sie ansprechen, ist die viel diskutierte App. Die ist ein wichtiges Hilfsmittel. Wir haben uns aber innerhalb der Koalition verständigt, dass wir das nicht verpflichtend machen. Daher brauche ich die Freiwilligkeit der Menschen. Die App ist eine wertvolle und sinnvolle Ergänzung, aber sie ersetzt nicht das klassische Containment.

Also bleibt die App freiwillig?

Genau.

Haben Sie Angst, dass die Öffnung der Gaststätten jetzt wieder eine Welle anfachen könnte?

Es geht mir genauso wie Ihnen: Ich bin total froh, dass die Gaststätten wieder aufmachen. Das Entscheidende wird sein, das kollektive Bewusstsein für die Gefahr aufrecht zu erhalten. Denn die Öffnung der Gastronomie ist schon ein sehr starkes Zeichen von Normalität. Meine große Bitte ist daher: Weiter die Handhygiene beachten, das Abstandhalten und auf das Handgeben verzichten.

Wie wichtig ist auf längere Sicht noch die Mund-Nasen-Schutzpflicht?

Die Gesundheitsbehörden und das Gesundheitsministerium mit seinen Experten haben es sich auch in dieser Frage nicht leicht gemacht. Es ist wichtig, zu betonen: Der Mund-Nasen-Schutz ist der Schutz für mein Gegenüber, nicht für mich selbst. Daher also diese Pflicht in den Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln – dort, wo es nicht immer möglich ist, den einen Meter Abstand einzuhalten. Das werden wir solange aufrecht erhalten, solange die Experten sagen, dass das richtig ist.

Covid-19 wird vermutlich nicht die letzte Pandemie sein, die wir erleben. Gibt es jetzt schon Lehren für die Zukunft?

Für uns ist die Krise noch nicht überwunden. Wir sehen zwar die positive Entwicklung und wir haben permanente Evaluierungsschritte gesetzt. Aber wir sind noch nicht in der Phase „Lessons Learned“. Wenn wir tatsächlich in eine Beruhigungsphase eintreten, dann kommt der Punkt, wo man nachhaltig evaluiert und schaut: Wann waren Maßnahmen richtig und was hätte man anders machen können können. Jetzt sind wir noch sehr stark nach vorne gerichtet, immer wieder fokussiert auf die Entwicklung der Zahlen.

Wie war Niederösterreich im Vergleich zu den anderen Bundesländern, was die Disziplin betrifft?

Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher waren sehr diszipliniert. Das sieht man auch im Vergleich, in der groben Zahlenentwicklung. Wir haben immer die meisten Anzeigen in Wien gehabt. Quer durch Österreich hat man ein deutliches Stadt-Land-Gefälle.

In Niederösterreich ist seit eineinhalb Jahren der Posten des Landespolizeikommandanten vakant. Bis wann kann man mit einer Entscheidung rechnen?

Am 4. Mai hat die Ausschreibungsfrist geendet. Jetzt ist die Kommission am Zug, gibt eine Bewertung und eine Reihung ab. Dann entscheide ich als Minister.

Es gibt vier Bewerber. Was müssen diese mitbringen, um eine Chance zu haben?

Landespolizeidirektor oder -direktorin zu sein, erfordert profunde Ausbildung, fachliche Kenntnis und Praxiserfahrung, der Polizeibetrieb ist ja so unglaublich vielfältig. Er oder sie muss eine Kommunikationsschnittstelle sein zwischen den sicherheitspolitischen Interessen des Bundes genauso wie den landespolitischen Sicherheitsinteressen. Und es kommt auch auf die menschlichen Qualitäten an, auf die Kommunikationsfähigkeit und natürlich auch auf die Kernkompetenzen einer Führungskraft – wie Einsatz und Verantwortungsbewusstsein. Aus dem allem ergibt sich ein Gesamtbild, das die Kommission bewertet.

Ihr Vorgänger sah ein abgeschlossenes Jus-Studium als Voraussetzung an. Sehen Sie die Notwendigkeit auch?

Das sehe ich überhaupt nicht so. Eine akademische Ausbildung ist wichtig, eine Fokussierung alleine auf einen Juristen sehe ich als nicht zwingend.

Sie waren neun Jahre lang bei der ÖVP in Niederösterreich in führenden Funktionen tätig. Was haben Sie aus dieser Zeit für Ihre Ministerfunktion mitnehmen können?

Den hohen Respekt vor der Kommunalpolitik. Für mich war es ein unglaubliches Lernen, wie vielfältig Kommunalpolitik ist und wie gefordert die Menschen da sind egal, ob im Gemeinderat oder in der Verantwortung als Bürgermeisterin oder Bürgermeister. Die Unmittelbarkeit der Politik, die so spürbar ist wie sonst nirgends. Vom scheppernden Kanaldeckel bis zur Straßenlaterne die nicht funktioniert bis hin zu Fragen um Kinderbetreuung und betreutes Wohnen. Und natürlich habe ich die Vielfalt des Landes kennen und schätzen gelernt.