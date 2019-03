Anlässlich des internationalen Recyclingtags (18. März) betonen NÖ-Umweltverbände-Präsident Anton Kasser und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Leistungen der kommunalen Abfallwirtschaft in NÖ: „Pro Person und Jahr wird mehr als eine halbe Tonne Müll in unserem Bundesland gesammelt. 1993 wurden nur 40 Prozent des Abfalls getrennt, heute sind es 66 Prozent.“ Richtiges Sammeln und Trennen sei die Grundlage für Recycling.

20.000 Tonnen Altmetall pro Jahr in NÖ

Besonders bewährt hat sich die getrennte Sammlung von Elektro-Altgeräten. So wurden seit dem Jahr 1996 rund 160.000 Tonnen alte Geräte und Elektroschott gesammelt. „Recycling gelingt nur, wenn wir am Beginn der Wertschöpfungskette darauf achten, dass die Materialien nach ihrer Nutzung bestmöglich gesammelt, sortiert und verwertet werden. So werden allein 20.000 Tonnen Altmetall pro Jahr in Niederösterreich zusammengetragen. Damit kann man beispielsweise 30 Mal den St. Pöltner Klangturm errichten oder 2,1 Millionen neue Fahrräder bauen“.

Recyclingrate von Hausmüll: EU-Ziel sind 65 Prozent

Anton Kasser weist beim Recycling auf europäische Entwicklungen hin: „Das Kreislaufwirtschaftspaket der EU ist ambitioniert. Wesentlich dabei ist, auf Ressourcennutzung anstatt auf weiteren Ressourcenabbau zu setzen. Zu den wesentlichen Eckpfeilern gehören für mich der Wiederaufbau von Naturkapital, Minimierung bzw. Eliminierung von toxischen Stoffen sowie eine drastische Reduktion von Müll durch umsichtiges Kreislaufdesign. Die EU-weiten Ziele, etwa für Recyclingraten von Haushaltsmüll, sehen bis 2030 eine Quote von 65% vor. Das bedarf einiger Anstrengungen.“

Stephan Pernkopf weist auf die Erfolge in Niederösterreich hin: „In Niederösterreich weisen wir eine Recyclingquote von 62% auf. Wir wollen ein Mehr an Wiederverwertung, um die Kreislaufwirtschaft noch zusätzlich mit Leben im Sinne der Umwelt zu befüllen.“

Abfälle als Ersatz für Rohstoff

Ziel ist es, Abfälle noch stärker als Ersatz für Rohstoffe zu nutzen. Eine kreislaufwirtschaftliche Herangehensweise gerade im Verpackungsbereich hilft dabei. Insbesondere sind Kunststoffe eine Herausforderung. Ziel sei das Reduzieren von Plastik. Mit Maßnahmen, wie der #TRENNSETTER Kampagne, die das richtige Trennen thematisiert, sei NÖ vorbildhaft unterwegs.

Über die NÖ Umweltverbände

Der Verein „die Niederösterreichischen Umweltverbände" ist der freiwillige Zusammenschluss der NÖ Umweltverbände, Städte, Statutarstädte und dem Land Niederösterreich auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft. Er wurde 1993 als "Niederösterreichischer Abfallwirtschaftsverein" gegründet. Von den 573 niederösterreichischen Gemeinden sind 559 vertreten.