Bassam Tibi (75) war bereits vor Jahrzehnten einer der ersten Mahner vor dem sich in Europa ausbreitenden Islamismus. Er forderte eine Leitkultur, die Integration von Muslimen und einen Euro-Islam und wurde dafür heftig kritisiert. Migrationskrise, Unterbringung von Flüchtlingen, Islamismus und zuletzt noch eine Serie von Mädchen- und Frauenmorden: Auch in Niederösterreich werden Fragen rund um den Islam und hier lebende Muslime heftig diskutiert.

Ein Anlass, den syrisch-stämmigen deutschen Islamwissenschaftler zu fragen: Muss man vor dem Islam Angst haben? Der Islam sei früher eine zivilisierte Religion gewesen, heute sei er das nicht mehr, meint Tibi. In den nächsten 50 Jahren werde sich entscheiden, wie es mit Europa weitergehe. Wird Europa in der Lage sein, die zugewanderten Muslime zu integrieren? Wenn nicht, würden die Parallelgesellschaften Europa vernichten, glaubt Tibi.

"Tibi fordert im Gegenzug scharfe Maßnahmen"

Es gehe nicht um Panikmache, sondern darum, Fakten auf den Tisch zu legen. In Berlin gebe es kriminelle arabische Klans und die Polizei wage sich nicht nach Neukölln, wo diese lebten. Die deutsche Justiz sei viel zu nachsichtig und werde von Muslimen nicht ernst genommen, auch er selbst könne sie nicht mehr ernst nehmen. Tibi fordert im Gegenzug scharfe Maßnahmen, der Rechtsstaat müsse hier entschieden auftreten. So begrüßt er die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung, die Auslandsfinanzierung von Islamverbänden und Imamen zu untersagen, radikale Imame auszuweisen und das Kopftuch für Mädchen zu verbieten.

Der Koran verpflichte nirgends zum Kopftuch. In seiner Jugend in Damaskus seien die Frauen alle unverschleiert und in Miniröcken auf der Straße gegangen. Europa sei eine Insel der Freiheit, wem die europäischen Werte nicht gefielen, solle woanders leben, macht Tibi deutlich.