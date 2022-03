Michael Takács: „Meine Aufgabe: Für alle ein Dach über dem Kopf“

Werbung

NÖN: Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung: Wie kann man sich Ihren Tag vorstellen?

Michael Takács: Mein Tag fängt grundsätzlich um sechs Uhr an, ich frühstücke mit meinem Sohn und ich bringe ihn in die Schule. Dadurch, dass ich die ganze Woche über erst sehr spät nach Hause komme, ist das eigentlich die einzige Zeit, in der ich mit meinem Sohn und meiner Frau kommunizieren kann, um dem Anspruch als Familienvater irgendwie gerecht zu werden. Dann geht es direkt in die Arbeit, wo schon die ersten Besprechungen, Krisensitzungen oder Videokonferenzen auf mich warten. So ist der Tag durchgetaktet bis 22, 23 Uhr.

„Für Stimmungsmache bin ich nicht zu haben.“ Michael Takács, Flüchtlingskoordinator

Rund 200.000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind schon nach Österreich gekommen, rund 40.000 vorerst geblieben. Was kommt noch auf uns zu?

Derzeit wollen die meisten Flüchtlinge in Polen, Moldau, der Slowakei und Ungarn bleiben, weil sie dort nahe zur Ukraine sind, wo sie noch Hab und Gut sowie Familie haben. Dann gibt es jene, die alles verloren haben oder den Entschluss gefasst haben: Ich gehe wo anders hin. Sehr viele sind mit dem Zug oder Auto nach Wien gekommen und setzen ihre Reise fort in Länder wie Portugal, Spanien und Deutschland, wo es große ukrainische Communitys gibt. Wir haben in Österreich eine kleine ukrainische Community von ca. 12.000 bis 14.000 Personen, die haben natürlich sofort Verwandtschaft aufgenommen, die nicht gleich erfasst wurde. Das wird jetzt aber sukzessive nachgemeldet. Dann gibt es ukrainische Staatsbürger, die sagen, wir möchten in Österreich bleiben. Die müssen wir rasch erfassen, damit sie die Leistungen aus der Grundversorgung erhalten.

Wo stehen Sie da als Koordinator, was ist Ihre Aufgabe?

Meine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass alle, die in Österreich Schutz suchen, ein Dach über dem Kopf haben und dass sie versorgt sind. Niemand soll auf der Straße schlafen müssen, das ist das Wichtigste. Ich gehe davon aus, dass ca. 150.000 bis 200.000 Schutzsuchende in Österreich ein neues Zuhause finden werden. Das koordinativ zu bewerkstelligen ist meine Aufgabe. Ich muss dafür sorgen, dass Gemeinden, Länder, Bund, Hilfsorganisationen, Wirtschaft, Unternehmen gemeinsam diese Krise bewältigen und zusammenarbeiten.

Ihre Vita geht von der Großhandelskaufmann-Lehre zur Polizeiausbildung, Sie waren Motorradpolizist, Hubschrauberpilot bei der Flugpolizei, schon 2015/16 Flüchtlingskoordinator, sind Chef der Wiener Verkehrspolizei – sind Sie die eierlegende Wollmilchsau der Exekutive?

Nein, ich bin Polizist durch und durch und jeder Polizist in Österreich ist eines gewohnt: Er wird zu einem Einsatz geschickt, schaut sich die Situation an und versucht sofort Maßnahmen zu setzen. So sind Polizisten gestrickt. Ich durfte auch sehr viel Erfahrung innerhalb und außerhalb der Polizei sammeln, das ist hilfreich für diese Aufgabe. Viele Großunternehmen wenden sich jetzt an mich, die vielleicht mit einem Ministerium nicht sofort in Kontakt getreten wären, aber mit mir schon, weil den Takács kennen sie – dann kann ich wieder vernetzen und helfen.

„Die Loyalität zum Job, zum Staat und die Loyalität grundsätzlich zu Menschen. Das hatte ich immer, aber das hat auch jeder Feuerwehrmann, jeder Rettungsmann.“

Sie gelten als Meister der Vernetzung – was braucht es dafür? Liebe zum Menschen? Organisationstalent?

Loyalität. Die Loyalität zum Job, zum Staat und die Loyalität grundsätzlich zu Menschen. Das hatte ich immer, aber das hat auch jeder Feuerwehrmann, jeder Rettungsmann – und natürlich auch die Frauen, weil ich gerade immer von Männern rede. Der Punkt ist: Ich habe eine komplizierte Aufgabe, wahrscheinlich eine unlösbare, und da gibt es die einen, die sagen: Da fange ich gar nicht an. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich diesen Job bewältigen kann, aber ich mache es. Und versuche meine ganze Erfahrung, mein Wissen, mein Netzwerk in diese Krise hineinzuwerfen, um sie zu lösen. Denn wenn die Stimmung kippt, tut das Österreich nicht gut.

Das Flüchtlingsthema ist, egal, woher Flüchtlinge kommen, immer auch ein polarisierendes. Bekommen Sie auch Hassmails, -anrufe oder -postings?

Wenn Sie jetzt Twitter und soziale Netzwerke ansprechen: Ich schaue mir das nicht an, das interessiert mich nicht. Warum? Die meisten, die da schreiben, wollen sich in Szene setzen, die haben nicht einmal fünf Prozent Einblick in das, was abgeht, und wollen einfach nur Stimmung machen. Und für Stimmungsmache bin ich nicht zu haben. Das kostet mich zu viel Energie.

Was hat Ihre Familie zu dem neuen Job gesagt?

Ohne meine Familie wäre das nicht möglich. Meine Frau hat immer gewusst, dass ich mich sehr engagiere, ob privat oder beruflich, und ich wurde auch immer schon als Problemlöser eingesetzt. Und für mich gibt es in einer Krise auch kein politisches Handeln, denn diese Krise schafft keine Partei, kein Bundesland und keine Hilfsorganisation alleine.

„Jetzt haben wir eine andere Situation als 2015, wir haben viele Strukturen von damals in Reserve gehalten, die wir sofort hochgefahren haben.“

Gibt es nicht auch ab und zu Bestrebungen, so eine Krise parteipolitisch zu nützen?

Natürlich gibt es immer Pendelausschläge – in alle Richtungen, auch in die politische. Da habe ich 2015/16 vor allem eines von Christian Konrad gelernt: Man muss immer gelassen bleiben. Ich war damals sein Ansprechpartner im Innenministerium und wir sind immer noch freundschaftlich verbunden. Das war eine sehr lehrreiche Zeit für mich, aus der ich jetzt meine Erfahrungen ziehe.

Wenn wir die Flüchtlingskrise 2015 und die aktuelle vergleichen: Haben Sie die Befürchtung, dass die Stimmung wie damals wieder kippen wird?

Jede Belastung verursacht Unbehagen, das Sicherheitsgefühl sinkt, Bilder und negative Statements unterstützen das. Damals gab es ein verheerendes Bild, als tausende Flüchtlinge, davon 98 Prozent Männer, aus Afghanistan, dem Irak, Syrien einen regulären Grenzübergang überlaufen und dort Polizisten einfach ignoriert haben. Was denkt sich da ein Staatsbürger, der vielleicht in dieser Grenzregion lebt? Wir waren auf so eine Welle nicht vorbereitet. Jetzt haben wir eine andere Situation, wir haben viele Strukturen aus 2015/16 in Reserve gehalten, die wir sofort hochgefahren haben. Wir haben damals keine BBU gehabt (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, Anm.), die macht einen hervorragenden Job – die haben wir aufgrund der Erfahrungen damals aufgebaut. Und das funktioniert. Und es kommen jetzt Frauen, Kinder und gebrechliche Menschen, das ist eine ganz andere Situation.

„Ich bin erst 2017 der ÖVP beigetreten, weil ich in Groß Enzersdorf als Gemeinderat kandidieren wollte. Meine Mutter, sie war Gewerkschafterin beim Konsum, also tiefrot, hat mir die Augen geöffnet.“

Sie waren im Presseteam von Innenministerin Mikl-Leitner, unter dem damaligen Innenminister Nehammer Kabinettschef, Sie sind in Ihrem Heimatort Groß Enzersdorf ÖVP-Gemeinderat. Wie steht es um Ihr Distanzverhältnis zur Politik?

Ganz einfach, das war nie ein Thema, egal, in welchem Kabinett ich war. Ich wurde 2013 von Mikl-Leitner ins Kabinett geholt, weil ich meine Organisationsfähigkeiten einbringen sollte. Operativ war ich bei der Polizei eingesetzt, es ist ja jeder Minister bestrebt, in seiner Organisation etwas zu verbessern. Da geht es um sachliches Handeln, nicht um Politik. Ich wurde auch nie gefragt, ob ich Parteimitglied bin. Ich bin erst 2017 der ÖVP beigetreten, weil ich in Groß Enzersdorf als Gemeinderat kandidieren wollte. Meine Mutter, sie war Gewerkschafterin beim Konsum, also tiefrot, hat mir die Augen geöffnet: Ich habe immer gemeckert, dass die Politik in Groß Enzersdorf nichts zusammenbringt, und meine Mutter sagte: Warum gehst du nicht in den Gemeinderat und schaust, was du machen kannst?

Und wie lebt es sich da in der Lokalpolitik?

Kommunalpolitiker haben es extrem hart in Zeiten wie diesen. Wenn ich meinen Mist rausbringe und es geht ein Nachbar vorbei, dann sagt mir der beinhart, was ihm im Ort nicht passt und warum ich nichts tue. Beim Einkaufen passiert dasselbe, da kommt man nicht aus als Lokalpolitiker. Das Feedback kommt sofort, aber man redet auch viel mit den Leuten und merkt schnell, was sich in der Bevölkerung abspielt und wie das aufgenommen wird, was in der Landes- und Bundespolitik passiert.