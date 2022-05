Michaela Egger: „Opferschutz braucht institutionellen Austausch“

Werbung

NÖN: 25 Jahre nachdem es in Kraft getreten ist: wo besteht Verbesserungs- oder Nachbesserungsbedarf im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes?

Michaela Egger: Es hat sich in den 25 Jahren Gewaltschutzgesetz sehr viel getan. Das Gesetzespaket wurde immer wieder novelliert, zuletzt mit dem Gewaltschutzgesetz 2019. Hier kam eine wesentliche Säule hinzu, die der Beratungsstellen für Gewaltprävention. Im September 2021 wurde in Niederösterreich und einigen weiteren Bundesländern der Verein NEUSTART mit der Beratungsstelle für Gewaltprävention, der für weggewiesene Personen verpflichtenden Beratungsstunden beauftragt. In weiterer Folge wurde das Betretungsverbot mit einem Annäherungsverbot gekoppelt. Somit erhielten gefährdete Personen zusätzlich zum 100 Meter-Schutz um die Wohnung/Haus auch einen „beweglichen“ 100 Meter-Schutz um die Person.

Über all die Jahre wurde erkannt, dass es im Opferschutz einen institutionellen Austausch braucht, um eine mögliche Gefährdung zu erkennen bzw. entsprechende Schutzmaßnahmen zu setzen. Dies wurde mit den Sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen gelöst. Die Opferorientierte Täterarbeit ist ein zentrales Element im Opferschutz. Das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich ist mit den drei Standorten ein fester Bestandteil im Unterstützungssystem in Niederösterreich. Die Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen der KlientInnen. Aber wir sehen unsere Arbeit auch darin durch Vernetzung, unserem Schulungsangebot, durch Sensibilisierung zum Thema häusliche Gewalt und Stalking das Problem häusliche Gewalt aus dem Privaten, in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Gewalt geht uns alle an, und wir müssen alle eine klare Haltung zeigen. Wir wissen aus Erfahrung, dass wir uns auf den Errungenschaften im Zusammenhang häusliche Gewalt, Stalking, Gewaltschutzgesetz nicht ausruhen dürfen, sondern müssen stätig daran arbeiten, den Opferschutz zu optimieren. Einen Punkt möchte ich hier nennen: Datenschutz. Es muss in der Opferschutzarbeit möglich sein, rascher in den Institutionellen Austausch zu kommen. Derzeit steht hier der Datenschutz hinderlich, bzw. erschwerend dazwischen.

NÖN: Wie sieht es mit den Zahlen in den vergangenen Jahren aus: steigen die? Wenn ja: worauf ist das Ihrer Ansicht nach zurückzuführen?

Egger: Die Zahlen steigen. Sowohl die Anzahl an ausgesprochenen Betretungs- und Annäherungsverboten als auch die Anzahl an KlientInnen im Gewaltschutzzentrum Niederösterreich. Wir betreuten im Vorjahr ca 3.500 KlientInnen. Von der Polizei erhielten wir 2.363 Betretungs- und Annäherungsverbote. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um ca. 150 Meldungen. Bundes und Landespolitik haben das Thema häusliche Gewalt, aufgrund des unermüdlichen Aufmerksam machen der NGOs, vor allem aus den Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen, um nur einige zu nennen aufgegriffen. Initiativen wie QR-Codes auf Milchpackungen, bzw. regionale Gewaltgipfel in den Regionen stärken die Haltung, dass häusliche Gewalt keinen Platz in unserer Gesellschaft haben darf. Auch das Zuhören, miteinander reden und gemeinsame Handeln der Institutionen zeigt Wirkung.

NÖN: Derzeit wird ein Konzept erstellt, das die Einrichtung von Gewaltambulanzen vorsieht, damit man Gewalt auch nachweisen kann: Was halten sie davon?

Egger: In Anbetracht der Tatsachen, dass viele Anzeigen betreffend häuslicher und oder sexualisierter Gewalt eingestellt werden, kann nur begrüßt werden, dass es „Gewaltambulanzen“ zur Beweissicherung geben soll. Die Grundidee ist aus einer der Task-force zum Gewaltschutzgesetz19 entstanden. Wobei hier bereits sehr gute Arbeit durch die Opfer- und Kinderschutzgruppen in den Spitälern geleistet wird. Wichtig dabei ist auch in der Konzeptionierung Opferschutzeinrichtungen (Erwachsene und Kinderbereich) einzubinden. Wir alle haben bereits maßgeblichen Anteil in der Beweissicherung. Hier braucht es ein wohl überlegtes Konzept.