Gewalt gegen Frauen: Hört das nie auf?

NÖN: Trotz vieler Bemühungen um den Gewaltschutz bleiben die Gewalttaten gegen Frauen auf bedrückend hohem Niveau: Warum ist das so?

Rotraud Perner: Nach wie vor wird in vielen Familien auf die selbstwertschädigende Hierarchie Wert gelegt: Zuerst kommt der Vater (Mann), dann die Mutter (Frau), dann der Sohn (Mann), zuletzt die Tochter (Frau). Der nicht unumstrittene Erfinder der Aufstellungsarbeit, der ehemalige Ordenspriester Bert Hellinger, nennt das „Ordnungen der Liebe“. Ich kritisiere das als Zwang zur Unterordnung aus Liebe. Im Klartext: Wenn du mich liebst, tust du, was ICH will.

Kann es sein, dass das viele Darüber-Reden eher wie ein Treiber wirkt?

Perner: Das Reden ist gar nicht notwendig – diese Rangordnung wird jahrhundertelang von klein auf durch Märchen und Bilder, jetzt halt Filme, geistig verankert. Aber sie dient nur dem Machterhalt.

Kann man die nicht sinkende Aggression auch auf die Pandemie zurückführen?

Perner: Dichtestress, also wenn alle aufeinander „picken“, ist eine Gefahrenquelle für Dauergereiztheit. Aber der eigentliche Grund ist erstens mangelnder Respekt für die Selbstbestimmung anderer, zweitens Unwilligkeit, die eigenen Impulse beherrschen zu lernen, und drittens das fantasierte Recht, Widerstand mit Gewalt bestrafen zu dürfen.

Die seit 1. September verpflichtenden Beratungen für Gewalttäter sind ja ein Schritt, der erst im Nachhinein erfolgt. Wo müsste man denn sinnvollerweise zuvor ansetzen? Im Kindergarten? In der Schule?

Perner: Bereits im Kindergarten – an Vorbildern, die im Konfliktfall nicht moralisieren, sondern anderes als Gewaltverhalten vorleben. Das kann man lernen – wie, habe ich in meiner 2020-Studie in NÖ Kindergärten (siehe Buchtipp) herausgearbeitet. Ansprechen, was ist: „Oh – das passt mir jetzt aber gar nicht!“. Überlegen, was zu tun wäre: „Jetzt muss ich mich erst einmal beruhigen!“, „Lass uns nachdenken, wie könnte man da anders damit umgehen!“, „Also schimpfen / schlagen ändert da gar nichts“, „Hast du vielleicht eine Idee, was wir tun könnten?“. Und dann eine deutliche Entscheidung für die friedlichste Lösung. Und danach erklären, weshalb das gut so ist: „Da bin ich jetzt aber froh, dass wir das ohne Gewalt auflösen konnten“ – und loben.