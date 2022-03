Markus Reisner: „Dieses Ereignis ist eine echte Zäsur“

NÖN: Wie würden Sie die Lage in der Ukraine beschreiben?

Markus Reisner: Man muss die militärische Einsatzführung in drei Phasen unterteilen: Die Eröffnungsphase hatte das Ziel, die Kommunikationsknotenpunkte des Militärs, aber auch der politischen Führung zu zerstören. Und auch die Waffenlager und andere logistische Einrichtungen. Mit einem Hauptschlag wurde also versucht, die Führung des Landes unschädlich zu machen. Jetzt sind wir in der zweiten Phase, wo die angreifenden Verbände die Verteidigungsstellungen der Ukrainer durchbrechen, damit sie schnell ins Landesinnere kommen. Vermutlich in Richtung des Flusses Dnjepr, der die Ukraine in der Mitte teilt.

Prekär ist die Situation in Kiew, denn wenn die Hauptstadt fällt – da muss es gar keine großen Kämpfe geben –, dann hat das einen devastierenden Effekt für das ganze Land. Die dritte Phase ist eine Konsolidierungsphase, in der man versuchen wird die Fläche, die man erobert hat, zu halten.

Auf welche Strategie wird sich die Ukraine verlegen?

Reisner: Nach dem Einmarsch 2014 auf der Krim, der ja kein offizieller Angriff der Russen war, ist ein neuer Nationalstolz der Ukrainer entstanden. Man kann davon ausgehen, dass die Ukraine, so lange es möglich ist, Widerstand leisten wird.

Wenn man die Truppengrößen beider Länder betrachtet: Wie sind die Kräfteverhältnisse?

Reisner: Die größte europäische Armee ist die ukrainische. Sie hat eine Stärke von circa 250.000 Mann, die Ukrainer haben aufgrund der Ereignisse von 2014 massiv aufgerüstet. Aber alleine einer russischen Übermacht nachhaltig Widerstand zu leisten erscheint fast unmöglich. Warum? Wenn es den Russen darum geht, einen Abnützungskrieg zu führen, dann haben die Ukrainer ein Problem: Sie können nicht in kurzer Zeit so viele Waffen und Munition ins Land bringen, um den Widerstand zu halten.

In der Verteidigungsstrategie Österreichs spielen Kriegsszenarien eine untergeordnete Rolle. Ist es Zeit, das zu überdenken?

Reisner: Am Ende des Zweiten Weltkrieges hat die internationale Staatengemeinschaft festgestellt, dass Krieg der Vergangenheit angehört. Um in ein anders Land einzumarschieren, ist seither ein Beschluss des UN-Sicherheitsrates nötig. Aber jetzt haben wir eine komplett neue Situation: Den offenen Angriff eines Landes auf ein anderes Land. Putin hat ganz klar dargelegt, dass die Ukraine gar kein Recht hat, ein Staat zu sein. Das stellt unser Denken in Europa komplett auf den Kopf. Wir werden uns in der nächsten Zeit intensiv mit der europäischen Sicherheitspolitik beschäftigen müssen. Und das wird auch Einfluss auf die österreichische Verteidigungsdoktrin haben.

Das bedeutet, das Thema einer gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik kommt wieder verstärkt auf die Agenda?

Reisner: Der Garant für die Sicherheit in der EU ist derzeit die NATO. Ein Angriff auf NATO-Staaten ist im Moment eher unwahrscheinlich. Interessant ist, was das für jene neutralen Länder bedeutet, die noch nicht in der NATO sind: In Finnland oder Schweden wird jetzt ganz offen über einen Beitritt nachgedacht.

Soll Österreich über eine NATO-Mitgliedschaft nachdenken?

Reisner: Der Punkt ist: Dieses Ereignis stellt eine echte Zäsur in der europäischen Sicherheitspolitik dar. Österreich hat ja eine Partnerschaft mit der NATO. Es ist noch zu früh, um über etwas bis jetzt völlig Ausgeschlossenes wie einen NATO-Beitritt zu sprechen, aber die Diskussion wird kommen.

Wie ist Österreich auf die indirekten Folgen dieses Krieges vorbereitet, auf Flüchtlinge, auf eine Notversorgung, wenn Erdgaslieferungen ausbleiben?

Reisner: Wenn die Kämpfe zunehmen, haben wir mit massiven Flüchtlingsbewegungen zu rechnen. Mittelfristig hat das Einfluss auf unsere Sozialsysteme. Und die ökonomische Situation ist zu überlegen: Praktisch alles, was in Österreich an Gas verbraucht wird, kommt aus Russland. Im letzten Kalten Krieg hat Russland weiter Gas geliefert, aber jetzt wissen wir nicht, ob es Putin drauf ankommen lässt. Wir haben zwar Gas bis zum Frühjahr, aber was ist danach? Wenn der Energiepreis steigt, steigen die Lebenshaltungskosten – also eine Situation, die man noch gar nicht abschätzen kann. Aber die man schon berücksichtigen muss.

Sie sind als Leiter der Entwicklungsabteilung der Milak mit Zukunftsszenarien befasst. Nun hat Russland vor dem Einmarsch Cyberangriffe gegen ukrainische Behörden und Banken geführt: Ist das Teil der zukünftigen Kriegsführung?

Reisner: Ja, das hat man in der Eröffnungsphase schon gesehen, wo man die Kommunikation sofort stillgelegt hat. Die Russen haben gezielt SMS an ukrainische Soldaten geschickt, dass die Regierung schon gestürzt sei. Da haben wir ein neues Gefechtsfeld. Und das ist auch das Tragische an der Sicherheitssituation Österreichs: Wir sind zwar gefühlt weiter vom Konflikt entfernt, weil die neue Frontlinie des Kalten Krieges weiter im Osten verläuft, von den baltischen Staaten über Belarus, die Ukraine in den Bosporus und dann in die Levante, während sie im ersten Kalten Krieg quasi direkt an unserer Grenze war.

Aber die neue Domäne der Kriegsführung, der Cyberraum, die kennt keine Grenzen mehr. Man kann in Sekunden eine Bank in Österreich treffen. Oder das Außenministerium. Man glaubt also, es geht uns besser, aber in Wirklichkeit sind wir noch gefährdeter.