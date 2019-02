Mit seiner Ankündigung, Europa solle seine IS-Kämpfer zurücknehmen, sonst müsse man sie freilassen, hat US-Präsident Donald Trump für gehörigen Aufruhr gesorgt.

Verfassungsschützer Roland Scherscher: „Hochgradig gefährlich.“ | LPD NÖ, Knabb

Das Innenministerium hat jedenfalls kein Interesse daran. Er wolle „ganz sicher nichts dazu beitragen, um Personen, die sich an terroristischen Handlungen im Ausland beteiligt bzw. diese unterstützt haben, nach Österreich zurückzuholen“, sagt Minister Herbert Kickl zur NÖN.

Generell problematisch bewertet Roland Scherscher, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), die Rückkehrer. Rund zehn Personen aus Niederösterreich sind nach Erkenntnissen des LVT als „Foreign Terrorist Fighters“ nach Syrien gereist. „Wir konnten allerdings durch unsere Ermittlungen mehr als doppelt so viele von der Ausreise abhalten“, sagt Scherscher. Gesichert ist, dass ein Niederösterreicher in Syrien verstorben ist.

Rechtsanwalt Michael Schwarz: „Schwieriger Nachweis.“ | Werner Jaeger

Gegen die dem LVT bekannten Personen wurden Ermittlungsverfahren bei den zuständigen Staatsanwaltschaften eingeleitet und es gibt aufrechte Festnahmeanordnungen. Das heißt: Sobald diese Personen österreichischen Boden betreten, werden sie festgenommen.

Laut Scherscher stellt jeder Rückkehrer eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. „Wir wissen meist nicht, was sie genau in Syrien gemacht haben. Hatten sie eine Kampfausbildung, sind sie jedenfalls potenziell gefährlich, haben sie an Kampfhandlungen oder gar Gräueltaten teilgenommen, sind sie hochgradig gefährlich“, hält der Verfassungsschützer fest.

2018: 16 Verdächtige in NÖ festgenommen

Die Zahl der Ausreisen hat sich in den vergangenen Jahren aber deutlich reduziert: Im Jahr 2018 hat das LVT 16 Personen wegen Verdachts der Mitgliedschaft bei einer terroristischen Vereinigung festgenommen. Auch hätten sich Maßnahmen wie die Deradikalisierungshotline bewährt, sagt Scherscher.

Heftig diskutiert wird unterdessen auch die rechtliche Seite. Sicher ist: Jeder österreichische Staatsbürger darf immer in sein Heimatland einreisen, das kann ihm nicht verwehrt werden, erklärt Michael Schwarz, Präsident der Rechtsanwaltskammer NÖ.

Kompliziertes Terrain für die Justiz

Ein Grund für die Aberkennung der Staatsbürgerschaft ist die aktive Teilnahme an Kampfhandlungen organisierter bewaffneter Truppen. Das gilt etwa auch für Männer, die sich der französischen Fremdenlegion anschließen.

Aber: Nach internationalem Recht darf niemand in die Staatenlosigkeit abgedrängt werden. Rückkehrern ist dennoch auf vielerlei Wegen juristisch beizukommen: Mitglieder terroristischer Vereinigungen können nach dem Terrorparagrafen verurteilt werden, auch Terrorismusfinanzierung und Terrorismus-Ausbildung sind strafbar. Ebenso wie das Reisen für terroristische Zwecke und auch das „Gutheißen“ terroristischer Straftaten. Für Letzteres reicht es, Terrorverbrechen auf Facebook zu „liken“.

„Schwierig ist aber der Nachweis, dass sich jemand dem IS angeschlossen hat“, sagt Schwarz. Hier könne man bestenfalls auf Bilder oder Einträge in den Sozialen Medien hoffen.

Ein eigenes Kapitel sind Frauen, die nach Syrien gereist sind, um IS-Kämpfer zu heiraten. Nachdem die zumeist nicht aktiv gekämpft haben, greift der Terrorparagraf für sie nicht. Wohl aber das „Gutheißen“, auf das bis zu zwei Jahre Haft stehen. Die Kinder österreichischer IS-Bräute sind laut Staatsbürgerschaftsgesetz jedenfalls automatisch Österreicher. Bedenklich ist, dass laut Verfassungsschutz das Interesse am IS bei jungen Männern und Frauen zwischen zwölf und 26 Jahren noch immer sehr hoch ist.