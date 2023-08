Tierschutzorganisation fordert Ende für Jagd auf Eichelhäher

Wie alle Singvogelarten sind auch die Eichelhäher durch die EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt und dürfen nicht vorsätzlich getötet werden. In Niederösterreich gibt es jedoch eine Verordnung der Bezirksverwaltungsbehörden zur „Ausnahme von den Schonvorschriften“. Diese besagt, dass der Eichelhäher von 1. August bis 15. März jedes Jahr, ohne räumliche oder zahlenmäßige Begrenzung, abgeschossen werden darf. Laut dem Jagdverband Niederösterreich, komme das dem Schutz der Tier- und Pflanzenwelt zugute.

Der Eichelhäher sei ein Gewinner der modernen Kulturlandschaft und könne daher unnatürlich hohe Bestandsdichten erreichen, heißt es in einem Statement des Jagdverband NÖ. „Daher gibt es das Erfordernis, aus ökologischen Erwägungen regulierend in die Populationen einzugreifen, insbesondere, wenn sie für Verliererarten der Kulturlandschaft ein Problem darstellen“, so Sylvia Scherhaufer Geschäftsführerin vom Landesjagdverband. Denn der Eichelhäher nehme neben pflanzlicher auch tierische Nahrung auf. Dazu gehöre Gelege und Jungtiere von Singvögeln, kleine Reptilien sowie Jungtiere von Kleinsäugern, sagt sie. Laut BirdLife Österreich seien die Bestände des Eichelhähers in Österreich stabil, der Vogel gehöre nicht zu den bedrohten Arten. Nach Schätzungen aus dem Jahr 2019 gebe es in NÖ etwa 5.000 bis 7.000 Eichelhäher Paare.

Vogel trägt wichtige Aufgabe und verbreitet Samen der Eiche

In einer Aussendung positioniert sich Tierschutz Austria gegen den Abschuss des Eichelhähers und betont die Bedeutung des Vogels für Umwelt und Menschen. Demnach sei die Eiche für die Verbreitung ihrer Samen auf den Eichelhäher angewiesen. Jeder einzelne Vogel trage im Herbst zwischen 2.000 und 5.000 Eicheln auf gut geeignete Keimplätze. „Von dieser Symbiose profitieren auch wir Menschen, denn die Eiche wird bei zunehmender Hitze und Trockenheit eine immer wichtigere Rolle in unseren Wäldern spielen. Manche Forstbetriebe setzen für die Pflanzung der Eichen gezielt auf die Zusammenarbeit mit Eichelhähern“, erklärt Wildbiologin Karoline Schmidt von der AG Wildtiere im Forum Wissenschaft und Umwelt.

Vom Jagdverband NÖ heißt es, die Bejagung wirke sich nicht negativ auf die Bestände aus, auch die positive Wirkung der Samenverbreitung werde dadurch nicht beeinträchtigt. „Vielmehr kann die Bejagung einzelner Eichelhäher die Waldentwicklung sogar fördern, weil sich dadurch alle versteckten Samen und Nüsse der erlegten Eichelhäher zu Bäumen entwickeln können und nicht über den Winter gefressen werden“, so Scherhaufer.

Abschuss sei rechtswiedrig

Tierschutz Austria bezeichnet die Verordnung zur Bejagung des Vogels hingegen als „rechtswidrig“. Der Eichelhäher sei keine jagdbare Art, die Bezirksverwaltungsbehörden seien laut Jagdgesetz jedoch nur dazu in der Lage, Ausnahmen von den Schonvorschriften für jagdbare Arten zu erlassen. Es fehle außerdem eine Beschränkung der Tötungen, auf das unbedingt erforderliche Maß. Auch das Verwenden von verwendeten Fallen mit Lockvögeln widerspreche dem Bundes-Tierschutzgesetz.

„Es ist unfassbar, wie die BHs glauben, sich hier über jedes Recht hinwegsetzen zu können. Die sofortige Aufhebung dieser Verordnungen ist nicht nur aus Tierschutzgründen, sondern auch aus Sicht des Rechtsstaates geboten“, betont Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria. Daher hat Tierschutz Austria vergangene Woche eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht eingebracht.

Die Initiative aus AG Wildtiere, Ökologischem Jagdverband, Tierschutz Austria und Verein gegen Tierfabriken spricht sich in einem aktuellen Volksbegehren „Für ein Bundesjagdgesetz“ aus. 14 Grundsätze werden darin formuliert, die österreichweit verwirklicht werden sollen.