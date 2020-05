Der „Bell OH 58 – Kiowa“, ein bewaffneter Hubschrauber, kreist über dem militärischen Übungsgelände in Felixdorf. Es herrscht höchste Konzentration. Am Boden wie in der Luft. Jeder Handgriff muss fehlerfrei sitzen. Denn an diesem Tag wird scharf geschossen. Aus dem Helikopter, auf ein klar definiertes Ziel.

Das Jagdkommando des österreichischen Bundesheeres übt Einsätze aus der Luft und gewährt Medien Einblick in die Aufgaben der Spezialeinsatzkraft. Genaue Zahlen zur Mannschaftsstärke nennt man nicht, nur, „dass diese Soldaten so ausgebildet und ausgerüstet sind, dass sie spezielle Aufträge erledigen, die eben ausschließlich sie erfüllen können“, berichtet Philipp Ségur-Cabanac, der Kommandant des Jagdkommandos.

Einsätze gibt es im In- und im Ausland. Das kann die Festnahme von gesuchten Kriegsverbrechern sein, aber auch die Gefangenen- und Geiselbefreiung von Österreichern aus Krisen- und Kriegsgebieten. In der Coronakrise hat das Jagdkommando Rückholflüge von Österreichern aus dem Ausland durchgeführt, erzählt Segur-Cabanac.

APA (BUNDESHEER) Kampftaucher des Jagdkommandos

Eine Aufgabe der Einheit ist Spezialaufklärung. „Hierbei geht es um die Erstellung von militärischen Lagebildern, die Aufklärung und Überwachung von Räumen, Objekten oder auch Personen mit besonderer Bedeutung“, erläutert der Kommandant.

Während seines Trainingsflugs hält der Pilot ständig Kontakt zum Einsatzleiter am Boden. Denn wer im Jagdkommando ist, „muss ein Teamplayer sein, egal, ob am Boden, in der Luft oder unter Wasser“, betont ein Offizier. Alleingänge sind in dieser Einheit nicht erwünscht – das könnte für alle fatal enden. Denn das Jagdkommando führt im Ausland spezielle militärische Hilfeleistungen wie die Ausbildung von Soldaten auf Ersuchen von Partnern befreundeter Nationen durch – oft im feindlichen Umfeld.

Internationaler Einsatz auf EU-Mandat

Wo das Jagdkommando global eingesetzt wird, istt vom jeweiligen EU-Mandat abhängig. So waren die Spezialkräfte bei der Sanitätsausbildung im Zuge der europäischen Trainingsmission in Mali. Nur die Besten dürfen zu solchen Missionen. Und das muss trainiert werden: Zwei Jahre lang unter härtesten Bedingungen. Die Auszubildenden müssen Aufgaben unter höchster körperlicher und geistiger Belastung erfüllen, unter widrigsten Bedingungen wie extremer Kälte, Hitze, Nässe, Staub.

Das wird nicht simuliert, die „Klimazonen-Ausbildung“ findet auch in Kanada oder Französisch-Guyana statt. Außergewöhnliche Bedrohungsszenarien werden aber ebenso im Trainingsgebäude in Felixdorf geübt. Hier wird 360 Grad mit scharfer Munition geschossen. Die Gefahr kann hinter jeder Türe, jeder Wand lauern. Was hier unter den gestrengen Augen der Trainer überwacht wird, ist kein Krieg-spielen zum Zeitvertreib. Denn in Krisengebieten wie Burkina Faso oder Afghanistan ist der Feind real.

Dabei ist das Jagdkommando keine schießwütige Kampftruppe. Im Gegenteil, betont man einhellig: „Deeskalation im Rahmen der EU-Friedensmission steht stets an oberster Stelle!“ Ebenso der Schutz von Frauen in Kriegsgebieten. Dafür wäre es wichtig, „dass sich mehr Frauen für das Jagdkommando bewerben. So könnten wir eher erreichen, dass in diesen patriarchalisch strukturierten Ländern bedrohte Frauen das Gespräch mit uns wagen“, betont der Kommandant die Bedeutung von Frauen in der männerdominierten Spezialeinheit. Eine Dame hat die Ausbildung schon erfolgreich absolviert. Die „Frauenquote“ stimmt aber noch lange nicht.