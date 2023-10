Landesjägermeister Pröll: „Der Mensch ist wichtiger als der Wolf“

NÖN: Die Jägerschaft wächst, besonders der Frauenanteil: Was macht die Jagd so attraktiv? Und: Hat die Coronapandemie, die ja viele Menschen wieder verstärkt nach draußen in die Natur gebracht hat, bewirkt, dass mehr Menschen sich dafür interessieren?

Josef Pröll: Die Gesellschaft ist durch Digitalisierung, Mobilität und Technisierung schnelllebig. Die Menschen suchen daher einen Ausgleich in der Natur. Dadurch steigt das Interesse an den Zusammenhängen in der Natur. Mit der Absolvierung des Jagdkurses erwerben sie dieses Wissen. Viele Menschen wollen zudem ihr Fleisch selbst erlegen, nachhaltiges Essen und gesunde Nahrungsmittel aus der Region sowie einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz leisten. Die Jagd vereint all das. Die Coronapandemie hat das natürlich begünstigt.

Landesjägermeister Josef Pröll. Foto: Werner Streitfelder

Gibt es in NÖ genügend Nachwuchs in der Jägerschaft? Gibt es auch genügend Jäger, die neben der Jagd auch bereit sind, sich um die Hege zu kümmern?

Pröll: Die Zahl der Mitglieder im NÖ Jagdverband steigt seit vielen Jahren an und liegt mittlerweile bei rund 36.400, wovon 10,5 Prozent Frauen und ca. 10 Prozent unter 30 Jahre alt sind. Das Durchschnittsalter sinkt kontinuierlich. Es steigt also die Zahl der Jägerinnen, der altersmäßig jungen Jäger und der Jungjäger (Name für die ersten drei Jahre als Jäger). Motive, Jägerin oder Jäger zu werden, sind Leidenschaft, Lebensräume zu erhalten sowie für einen artenreichen und gesunden Wildbestand zu sorgen. Der NÖ Jagdverband unterstützt das mit unterschiedlichen Projekten wie z.B. der Wildökolandaktion, die wir gemeinsam mit der EVN und dem Landschaftsfonds durchführen. Die Hege hat also einen hohen Stellenwert.

Wie sieht es mit den Wildbeständen aus? Wälder werden heute von Freizeitsportlern stark frequentiert, welche Konflikte treten da auf – und wie reagiert der Landesjagdverband darauf? Gibt es da Problemregionen?

Pröll: Für gesunde Lebensräume und Wildbestände braucht es die Zusammenarbeit von Land- und Forstwirtschaft und der Jagd. Die Jägerinnen und Jäger erfüllen ihre Abschusspläne und tragen zur Wildschadensminimierung bei. Die Freizeitnutzung ist eine Beunruhigung für die Wildtiere. Wir informieren Freizeitnutzer mit Folder, Schildern und persönlichen Gesprächen und setzen uns für die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen ein. So schaffen wir das Bewusstsein, dass sich die Menschen im Wohnzimmer der Wildtiere bewegen.

Beim Niederwild beklagen Jäger oft, dass Fasane, Hasen etc. dem Verkehr zum Opfer fallen und die Zahlen teils dramatisch sinken – wie sehen Sie dieses Problem und wie kann man dem begegnen?

Pröll: Der Faktor Verkehr trägt sicher auch zur Besatzsituation beim Niederwild bei, aber der wesentliche Faktor ist die Lebensraumqualität. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine Dreifelderwirtschaft in der Landwirtschaft und ca. ein Drittel der Flächen standen dem Niederwild als Einstand und Nahrungsquelle zur Verfügung. Mit der modernen Landwirtschaft hat sich das verändert. Wir sind daher in einem steten Austausch mit der Landwirtschaft und suchen gemeinsam Lösungen wie Brachflächen oder Zwischenfrüchte. Der NÖ Jagdverband hat zudem 2019 einen Niederwildgipfel veranstaltet und die Ergebnisse in den politischen Diskurs eingebracht sowie Niederwildversuchsreviere ins Leben gerufen. Daraus werden Maßnahmen abgeleitet, die positive Effekte auf die Besätze haben.

Der Wolf ist aktuell wohl das emotionalste Thema, wie wird es in der Jägerschaft gesehen? Und wie ist Ihre persönliche Einstellung dazu: Sollen Wölfe geschossen werden dürfen und wenn ja unter welchen Bedingungen?

Pröll: Der Wolf verändert das Verhalten des Wildes und beeinflusst so auch den Jagdbetrieb. Die Leidtragenden sind aber die betroffenen Bauern. Wenn man sich die Bestandszahlen ansieht – und die muss man beim Wolf überregional betrachten –, kann man nicht mehr sagen, er sei gefährdet. Wir sprechen uns daher für ein ganzheitliches Management mit einem Mix aus unterschiedlichen Maßnahmen aus. Die Regelung zur Entnahme in Niederösterreich ist praktikabel: Wenn ein Tier problematisches Verhalten zeigt, sollte man es entnehmen können. Aktuelle Berichte zeigen nämlich, dass die Tiere zunehmend die Scheu vorm Menschen verlieren. Das ist keine gute Entwicklung, vor allem für jene, die in den betroffenen Regionen wohnen. Da sage ich klar: Der Mensch ist wichtiger als der Wolf.

Wie geht man generell mit großen Beutegreifern – wie auch Luchs und Adler – um bzw. wie behandeln sie das im Landesjagdverband?

Pröll: Niederösterreich gehört zu den artenreichsten Regionen in Europa. Nicht trotz, sondern vor allem wegen Jägerinnen und Jägern, die Lebensräume entwickeln, Artenvielfalt fördern und auf eine gute Balance zwischen Flora und Fauna achten. Darauf sollten wir stolz sein. Neben dem Wolf nehmen auch die anderen große Beutegreifer und Greifvögel in den letzten Jahren zu.

In den vergangenen Jahren gab es viele Probleme mit Wildschweinen, die sehr nahe an Siedlungsgebiete heranrücken, teilweise in Gärten wüten. Hat sich hier etwas verändert? Wie hat sich die seit Jänner 2020 erlaubte Verwendung von künstlichen Nachtzielhilfen ausgewirkt? Ist die Afrikanische Schweinepest nach wie vor eine Bedrohung und wie groß ist die Gefahr?

Pröll: Im letzten Jahr zeigen die Bestände aufgrund der Witterung und des Nahrungsangebotes deutliche Zuwachsraten und werden durch den Einsatz der Jäger reguliert. Eine intensive Bejagung auch unter Zuhilfenahme der künstlichen Nachtzielhilfen ist hinsichtlich der Afrikanischen Schweinepest wichtig. Nur so können wir das Ausbreitungsrisiko im Bedarfsfall minimieren. Wir arbeiten zudem mit Bundes- und Landespolitik sowie Behörden eng zusammen, um Vorkehrungen zu treffen, denn die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Europa weiter aus. Wir sensibilisieren die Jägerinnen und Jäger, bei Auslandsaufenthalten Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, und raten von Auslandsreisen in betroffene Gebiete ab.

Wie wirkt sich der Klimawandel auf das Wild und die Jagd aus? Können Abschusszeiten auch in Zukunft so wie bisher beibehalten werden oder ist es möglich, dass sich hier etwas ändern wird müssen?

Pröll: Die Sommer werden heißer und trockener, die Winter milder und schneeärmer, Wetterextreme häufiger. Dadurch verändern sich die Lebensräume und das Verhalten der Wildtiere. Sie passen die Lebensweise soweit möglich an. Die Jägerinnen und Jäger unterstützen sie durch die Anlage von Äsungsflächen, Fütterungen und Wasserstellen.

Pro Jahr gibt es in NÖ laut Polizei zwischen 60 und 80 Fälle von „Eingriffen in fremdes Jagdrecht“ – so heißt die Wilderei im juristischen Jargon. Sind das vergleichsweise vernachlässigbare Zahlen oder ist das ein größeres Thema für Sie?

Pröll: Wilderei ist kein Kavaliersdelikt, sondern wird inzwischen auch juristisch intensiv verfolgt. Bei schweren Delikten wartet eine Freiheitsstrafe zwischen drei und fünf Jahren. Und das ist auch gut so. Wilderer halten sich nicht an Schonzeiten und scheren sich auch nicht darum, das Wild artgerecht zu erlegen. Daher ist es wichtig, dass die Strafverfolgung konsequent erfolgt.