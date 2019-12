41 ermordete Frauen in ganz Österreich, 14 davon in Niederösterreich. Die unheimliche Serie im Bundesland beginnt am 8. Jänner 2019: Ein Mann tötet seine Frau und Mutter der gemeinsamen vier Kinder in Amstetten mit 38 Messerstichen. Nur einen Tag darauf ersticht ein Mann in Krumbach seine Ex-Lebensgefährtin. Wiener Neustadt ist der Schauplatz des nächsten Frauenmordes am 12. Jänner, wo ein 19-Jähriger im Akademiepark seine 16-jährige Exfreundin tötet.

Am 21. Jänner stirbt eine 32-Jährige auf einem Parkplatz in Tulln nach einer Messerattacke ihres Mannes, mit dem sie in Scheidung lebt. Am 25. Jänner wird in Ebergassing eine 64-Jährige ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Dieser fünfte Frauenmord 2019 ist ein Raubmord, Ende Oktober wird eine Nachbarin dafür zu lebenslanger Haft verurteilt. Die anderen vier Morde aber sind klassische Beziehungstaten. Die Paare waren entweder bereits getrennt oder standen kurz davor.

Eine oft lebensbedrohliche Situation für die Frauen, weil Männer, die in der Beziehung gewalttätig sind, eine Trennung oft nicht wahrhaben wollen. Die Bitte um eine letzte Aussprache sei oft mit Hintergedanken verbunden, sagt Michaela Egger, Leiterin der Gewaltschutzzentren NÖ. „Wir empfehlen den Frauen, immer eine Begleitung mitzunehmen und sich nur im öffentlichen Raum zu treffen.“

Fünf Morde in einem Monat – was nun?

Nach fünf Frauenmorden binnen 18 Tagen herrscht Schock im Land. Würde es so weitergehen und – viel wichtiger: Was kann gegen diese Gewalt getan werden? Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes, sagt der NÖN im Herbst: „Meine Befürchtung im Frühjahr 2019, dass sich die Serie an Gewaltverbrechen fortsetzen könnte, ist leider eingetreten“.

Am 23. März tötet ein 29-Jähriger in Neunkirchen seine Großmutter, am 28. Mai wird in Greinsfurth eine Filialleiterin am Parkplatz eines Supermarktes ermordet. Im Mai und Juni kommt es zu „erweiterten Suiziden“: Am 3. Mai erschießt ein 85-Jähriger in Lunz am See seine schwerkranke Ehefrau und sich selbst. Am 25. Juni tötet ein 97-Jähriger in Matzen seine Gattin nach einem Streit und richtet sich dann selbst. Seine eigene Mutter ersticht am 22. Juli ein 14-Jähriger in Kirchschlag.

Unerklärlich auch die Tat eines Mannes in Gloggnitz, der am 16. August auf offener Straße eine ihm unbekannte 83-Jährige Frau ersticht. Seine ganze Familie – Frau, Tochter und Sohn – ermordet ein 31-Jähriger am 27. Oktober in Kottingbrunn.

Die bislang letzte Bluttat ereignet sich am 8. Dezember in Neudorf bei Staatz, wo ein 52-Jähriger seine 48-jährige Gattin nach einem Streit ersticht.

Bessere Vernetzung für bessere Prävention

Das Land NÖ reagiert auf die Gewaltserie: Noch im Frühjahr wird ein Runder Tisch einberufen, an dem alle Institutionen sitzen, die mit den Gewaltverbrechen umgehen müssen: Polizei, Gewaltschutzzentren, Frauenhäuser, Bezirkshauptmannschaften, Kinder- und Jugendhilfe sowie Bildungsdirektion und die NÖ Landeskliniken. Deren Vernetzung soll dazu beitragen, Gewalttaten vorzubeugen.

Parallel dazu müsse es aber auch ein „gesellschaftliches Hinsehen“ geben, appellieren die für Frauenangelegenheiten zuständigen Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister und Ulrike Königsberger-Ludwig an das Umfeld von Frauen, die unter Gewalt leiden: „Sprechen Sie es an, machen Sie es sichtbar.“