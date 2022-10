LPD NÖ Johannes Peham neuer Stellvertreter des Landespolizeidirektors

Der 41-jährige Jurist Johannes Peham wird per 1. November stellvertretender Landespolizeidirektor. Foto: BMI Karl Schober

N ach einem Jahr Vakanz ist es nun fix: Der 41-Jährige Mostviertler wird per 1. November Stellvertreter von Landespolizeidirektor Franz Popp. Seine Polizeikarriere startete Peham im Jahr 2000 im Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive in Ybbs an der Donau.