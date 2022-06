Gerichts-Entscheid Josef Fritzl bleibt im Maßnahmen-Vollzug

Josef Fritzl, der seit 2017 einen anderen Namen trägt, bleibt im Maßnahmen-Vollzug. Foto: Archiv/LKA NÖ

Z umindest einmal pro Jahr muss das Gericht von sich aus bei Strafgefangenen überprüfen, ob die Voraussetzungen der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher noch vorliegen. Das Landesgericht Krems an der Donau hat am 1. April 2022 Josef M. (ehemals Fritzl) nach einer solchen Prüfung bedingt aus dem Maßnahmenvollzug entlassen und angeordnet, dass damit weiter die über ihn verhängte lebenslange Freiheitsstrafe vollzogen wird. Diese bedingte Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug wurde nun aufgehoben.