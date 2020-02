Caritas St. Pölten

Bild links: Hilfe im Ausland: In vielen Ländern der Erde mangelt es an Lebensmitteln, sauberem Wasser und Hygiene – so etwa im Senegal. Mit zahlreichen Projekten in dem westafrikanischen Land will die Caritas einen Beitrag zur Ernährungssicherheit leisten und Armut verringern. Bild rechts: In der Nacht von 6. auf 7. August 2002 setzte in Niederösterreich heftiger Regen ein, bald darauf stand die gesamte Kamptal- und Donauregion unter Wasser. Die Caritas unterstützte die vom Jahrhunderthochwasser betroffenen Menschen – etwa mit der Spende von Hygieneprodukten.