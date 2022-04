Volkshilfe Niederösterreich feiert 75-jähriges Bestehen

Werbung

Bereits seit 75 Jahren gibt es die Volkshilfe Niederösterreich. Das langjährige Bestehen der Organisation wurde im Zuge eines Festaktes am 1. April im ArbeitnehmerInnenzentrum mit vielen hochrangigen Gästen gefeiert. Außerdem ging die Hauptversammlung mit der Wiederwahl von Präsident Ewald Sacher und seinem Team über die Bühne. Für musikalische Umrahmung sorgte das Kremser High Speed Quartett.

Tätigkeit der Volkshilfe NÖ

Auch viele Jahrzehnte nach der Gründung arbeitet die Volkshilfe NÖ weiterhin daran, Menschen in zeitgemäßer Form zu helfen, zu beraten und zu begleiten. Pro Monat werden im Schnitt 4.000 Personen von sozialen und sozialmedizinischen Diensten der Volkshilfe Niederösterreich betreut. Ab dem Jahr 2021 kamen außerdem rund 80 Personen dazu, die von sozialen Alltagsbegleitern der Volkshilfe unterstützt werden. In Traismauer betreibt die Volkshilfe überdies ein Tagespflegezentrum und in Wiener Neudorf ein Tages- und Kurzzeitpflegezentrum. Beide Standorte dienen vorwiegend zur Entlastung pflegender Angehöriger.

„Partner mit Handschlagqualität“

An der Jubiläums-Feierlichkeit am 1. April nahm auch Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister teil. „Die Volkshilfe ist ein Partner mit Handschlagqualität. Sei es im Bereich der Sozialen und Sozialmedizinischen Betreuungsdienste, in der Kurzzeitpflege oder auch in der Kleinkinderbetreuung. Auch in der Ukraine-Krise wurde schon viel geholfen und unterstützt. Egal wo man hinsieht, die Volkshilfe ist ein verlässlicher Partner auf allen Ebenen“, so die Landesrätin.

Den Werten der Volkshilfe sei man bereits seit 1947 treu, erklärte der wiedergewählte Volkshilfe NÖ-Präsident Ewald Sacher im Zuge des Festaktes. Diese seien: „für Solidarität, gegen Ausgrenzung. Für Ermächtigung, gegen Benachteiligung. Gemeinsam mit den Menschen, für eine gerechtere Welt. Diese Werte sind aktueller als wir uns das wünschen. Es gibt viele Bilder der Volkshilfe von früher, die an heute erinnern. Flüchtlingshilfe ist nur eines davon.“

Einer der größten Arbeitgeber

Mittlerweile zählt die Volkshilfe Niederösterreich bereits zu einem der größten Arbeitgeber des Landes. „Mit über 1.600 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Volkshilfe NÖ mittlerweile eine der größten Arbeitgeberinnen des Landes und schafft Arbeitsplätze dort, wo sie dringend benötigt werden.“, so Geschäftsführer Gregor Tomschizek.