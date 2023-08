Jugendrotkreuz NÖ ist auf der Suche nach engagierten Gruppenleitern

„Gerade erst vom Jugendlager zurückgekehrt, hat sich unser engagiertes Team gleich wieder in die Planung des zweiten Halbjahres gestürzt – und es tut sich wirklich viel“, erzählt Landesleiterin Maria Handl-Stelzhammer, JRK NÖ. „Immer wieder entstehen beispielsweise neue Jugendgruppen an unseren Bezirksstellen – dafür brauchen wir aber auch junge Menschen, die diese Gruppen leiten wollen. Deshalb heißt es: Jetzt melden und mitmachen. Auf Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative legen wir großen Wert.“

Betreuer-Ausbildung bereits ab 16 möglich

Niederösterreich ist eines der wenigen Bundesländer, in dem man die Ausbildung für die Betreuung von Jugendgruppen bereits mit 16 Jahren starten kann – bis zum vollendeten 18 Lebensjahr sind die Jugendlichen dann als Gruppenbetreuer und Betreuerinnen im Einsatz, um Erfahrungen zu sammeln, dann können sie auch selbst Gruppen leiten.

„Unsere Jugendlichen zeigen im wahrsten Sinne des Wortes, wie’s geht“

„Unsere Jugendlichen zeigen im wahrsten Sinne des Wortes, wie’s geht und helfen auch dabei, den Grundgedanken des Roten Kreuzes – Helfen, ohne zu fragen, wem – sowie Geist und Inhalt der Genfer Rotkreuzabkommen und der Zusatzprotokolle zu verbreiten“, meint Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll. „Gleichzeitig sind diese jungen Menschen aktiv, leisten Erste Hilfe und unterstützen bzw. initiieren zahlreiche Aktionen. Egal ob bei der Team Österreich Tafel, beim Friedenslicht oder vielen anderen Themen – die Jugend hilft immer mit.“

„Man muss jungen Menschen die entsprechende Plattform bieten“

„Ich finde es unglaublich spannend, als Jugendgruppenleiterin im Roten Kreuz aktiv zu sein“, erzählt die 25-jährige Nathalie, freiwillige Jugendgruppenleiterin in Gänserndorf. Sie leitet eine Gruppe von 17 Kindern und Jugendlichen im Alter von elf bis 18 Jahren. „Junge Menschen wollen sich freiwillig engagieren, man muss ihnen nur die entsprechende Plattform bieten und ihnen bei der Umsetzung ein bisschen unterstützend unter die Arme greifen. Wir trainieren Erste Hilfe, starten Sammelaktionen an Schulen, schnuppern in die anderen Leistungsbereiche des Roten Kreuzes hinein und beschäftigen uns mit der Nützlichkeit aber auch den Herausforderungen der Sozialen Netzwerke. Auch schwierige Themen wie Mobbing gehen wir aktiv an. #Humanity – das ist unser Slogan, könnte man sagen. Doch dabei darf eines ganz sicher nicht zu kurz kommen: Spaß, Action und Begeisterung! Wer jetzt Lust bekommen hat, Teil davon zu werden, sollte sich das einfach einmal ansehen – bei uns sind alle herzlich willkommen!“

Es geht nicht nur um „Action“, auch Werte sind gefragt

Es geht in der Jugendstunde also bei weitem nicht nur um „Action“. Was mitvermittelt wird, sind die Werte des Roten Kreuzes, die Grundeinstellung des Miteinander und des Helfens. „Da geht es nicht zu wie im Unterricht, unsere Werte und auch unser Leitbild fließen überall in unsere Arbeit ein“, erzählt Nathalie. Wie erklärt man einem Kind, dass Werte wichtiger sind als der nächste TikTok Trend? „Das können sie nur erfahren und spüren. Das ist unsere Aufgabe und die Aufgabe der älteren Kinder, dieses Gefühl weiterzugeben und vorzuleben.“

Kontaktinformation für Interessenten: jugendservice@n.roteskreuz.at