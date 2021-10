Aktion 72 Stunden ohne Kompromiss gestartet

Vom 13. bis 16. Oktober engagieren sich tausende junge Menschen zeitgleich in ganz Österreich und arbeiten 72 Stunden lang in sozialen Projekten. "Damit stellen wir endlich wieder die Jugendlichen in den Mittelpunkt und bieten ihnen eine Bühne für ihre Fähigkeiten, Kreativität und Talente“, berichtet Magdalena Bachleitner, ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend Österreich.

In hunderten Einzelprojekten werden unzählige freiwillige Arbeitsstunden geleistet und die Jugendlichen packen dort an, wo es gerade am meisten gebraucht wird. Die Jugendsozialaktion schafft damit Möglichkeiten für ein vielfältiges soziales Engagement sowie Räume der Begegnung und des Dialogs.

250 Teilnehmende in der Diözese St. Pölten

In der Diözese St. Pölten werden rund 250 Teilnehmende an 18 Projekten arbeiten, berichtet Projektleiterin Birgit Valbuena-Lenger. "Zwei Projekte mussten wir leider absagen, weil eine ganze Klasse ausgefallen ist", sagte Valbuena-Lenger beim Projektstart in St. Pölten. Schützenhilfe und aufmunternde Worte angesichts niedriger Temperaturen gab es von Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Weihbischof Anton Leichtfried.

In ganz Österreich werden rund 2.500 Jugendliche an 350 Projekten arbeiten.

Gemeinsam mit Jugendlichen will die youngCaritas die Welt ein Stück weit besser machen, Solidarität leben und einen positiven Beitrag für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft leisten. „Viele junge Menschen wollen sich für andere einsetzen, nur wissen sie oft nicht wie und wo – ,72 Stunden ohne Kompromiss` bietet die nötigen Rahmenbedingungen für soziales Engagement“, so youngCaritas Koordinatorin Christina Thurner.

Sichtbar und hörbar auf Ö3, ORF III, Facebook und Instagram

Damit das besondere Engagement der Teilnehmenden in ganz Österreich spürbar wird und über die Projektschauplätze hinaus wirken kann, wird Hitradio Ö3 auch heuer wieder die große Bühne für „72 Stunden ohne Kompromiss“ sein. Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky ist auf Tour durchs ganze Land, wird Schauplätze besuchen und seine Eindrücke und Erlebnisse mit ganz Österreich teilen. "Ich habe in den letzten Jahren selbst gesehen, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen bei den ,72 Stunden ohne Kompromiss` genau diesen Gedanken leben und das gehört zu den schönsten und intensivsten Momenten überhaupt. Ich bin für Ö3 wieder im ganzen Land unterwegs, wir sehen und hören uns – persönlich und live auf Ö3!“

Um eine sichere Durchführung des Projekts zu gewährleisten, wurde ein eigenes COVID-Schutzkonzept entwickelt. Alle Teilnehmenden sind verpflichtet, getestet zur Aktion zu kommen.