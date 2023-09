Jeder zweite NÖ-Führerschein ist ein „L17“

Im Vorjahr ist in Niederösterreich die Zahl der ausgestellten Führerscheine zurückgegangen: 31.171 amtliche Bescheinigungen über die Lenkberechtigung haben die Bezirkshauptmannschaften und Bundespolizeidirektionen 2022 zwischen Enns und Leitha erteilt. Das waren um 1.781 Führerscheine oder 5,4 Prozent weniger als 2021. Im Bundesländervergleich liegt Niederösterreich an der Spitze, knapp vor Oberösterreich mit 30.664, der Steiermark mit 24.290 und Wien mit 20.080, berichtete der NÖ-Wirtschaftspressedienst mit Bezug auf Zahlen von Statistik Austria.

Bundesweit ging die Anzahl der ausgestellten Führerscheine um 7 Prozent ebenfalls zurück. Während der Rückgang bei der „regulären“ B-Klasse besonders stark war (minus 15 Prozent), gab es ein Plus bei L17-Führerscheinen sowie den C- und D-Klassen.

Niederöstereich hat die zweithöchste L17-Quote

Der Trend zum L17-Führerschein (Klasse BV, vorgezogene Lenkberechtigung für Pkw ab dem Alter von 17 Jahren) setzt sich fort: Seit 2006 ist in Niederösterreich der Anteil des L17-Führerscheins für Siebzehnjährige an allen neuen Pkw-Lenkberechtigungen stetig gewachsen. Im Jahr 2022 waren schon 7.912 von insgesamt 15.714 neuen Pkw-Führerscheinen der Kategorie L17 zuzuordnen. Das sind 50 Prozent und im Bundesländer-Vergleich nach dem Burgenland mit rund 57 Prozent die zweithöchste Quote. In Wien lag der L17-Anteil hingegen nur bei 12 % und in Vorarlberg bei 17 %.

Nach Bezirken wurden die höchsten Anteile in Zwettl (Niederösterreich) sowie in Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark) registriert: Beinahe zwei Drittel (64 %) aller 17-Jährigen erwarben dort eine L17- Lenkberechtigung. Detaillierte Bezirksergebnisse findet man in der interaktiven STATatlas-Karte anbei.