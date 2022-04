Kälteeinbruch könnte Marillenernte gefährden

Werbung

Die frühlingshaften Temperaturen haben sich vorerst verabschiedet – das beweist nicht nur ein Gang vor die Tür, sondern auch die Wettervorhersage für die nächsten Tage. Am kommenden Wochenende sind Höchsttemperaturen von maximal 7 Grad in Niederösterreich zu erwarten.

Außergewöhnliche Trockenphase

„Die vergangene Trockenphase war eher außergewöhnlich, fast schon ein Rekord“, sagt Clemens Biermair von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Das Wetter der vergangenen Tage würde sich jedoch mit Ergebnissen der Modellrechnungen rund um die Klimakrise decken.

„Solche Phasen sind in den nächsten Jahren und Jahrzehnten häufiger zu erwarten“, so der Wetterexperte. Der aktuelle Kälteeinbruch entspreche schon viel eher der Norm. „Dieses Wetter ist typisch für Anfang April. Mit solchen Kaltfrontvorstößen ist noch bis Mitte Mai zu rechnen“, sagt Biermair.

Schneefall am Wochenende

Auch das kommende Wochenende verspricht Abkühlung und vielerorts ist auch noch einmal mit Schneefall zu rechnen. Am Freitag und Samstag ist eine dichte Wolkendecke zu erwarten. An der Alpen Nordseite und im Waldviertel ist am Freitag mit Niederschlag und einigen Schneeschauern zu rechnen. In den Niederungen wird vorerst nur leichter Regen erwartet.

Der Samstag zeigt sich ebenfalls noch von seiner trüben Seite. Bereits am Vormittag beginnt es im Mostviertel leicht zu schneien. Am Samstagnachmittag intensiviert sich dann der Regen in allen Regionen und auch der Schnee fällt bis in die Niederungen. Im Gebirge könnte es sogar Neuschnee von 5 bis 10 Zentimetern geben. Spätestens dann bleibt es voraussichtlich nirgends mehr trocken. Meteroelogen erwarten Tageshöchstwerte von bis zu 5 Grad.

In der Nacht auf Sonntag folgt ein erster Abklang. Der Tag startete zwar noch wolkenverhangen, am Nachmittag ist stellenweise jedoch mit ersten Sonnenstraßen zu rechnen. Es werden Temperaturen von bis zu 7 Grad erwartet.

„Die Nacht auf Montag könnte es noch einmal kritisch werden“, so Biermeier. In dieser Nacht gefriert es, im Waldviertel – und somit auch in der Wachau – sind Temperaturen von bis zu minus 7 Grad zu erwarten. Wer Schutzmaßnahmen für Bäume treffen kann, sollte dies in dieser Nacht auch ergreifen.

"Verschnaufpause" für die Landwirtschaft

Bei der Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich spricht man im Zusammenhang mit den aktuellen Niederschlägen von einer „Verschnaufpause“. „Der Niederschlag ist der bekannte Tropfen auf dem heißen Stein. Abes es ist besser als nichts“, so Manfred Weinhappel von der LK. Zwar sei es kein Befreiungsschlag, aber man sei dankbar für den Regen. Für einige Jungpflanzen könnten dadurch nun doch noch passende Keimbedingungen entstehen - betroffen sind hier aktuell oder schon bald die Braugerste, der Hafer, Zuckerrüben und Mais.

Für eine Prognose rund um Schäden und Ernteausfällen durch die aktuelle Wetterlage ist es laut Weinhappel derzeit noch zu früh. Sowohl für Ackerkulturen, als auch in den eigenen Gärten dürfte das Wetter bisher keinen Schaden verursacht haben. Für die Marillen dürften dem Experte zufolge die kommenden Tage und insbesondere die Näche jedoch noch spannend werden.

Besondere Wetterphänomene

Generell hätten sich in den letzten Jahren zwei Phänomene beobachten lassen, so Weinhappel. „Zum einen sind die Großwetterlagen stabiler“, so Weinhappel. Sowohl Schön-, als auch Schlechtwetterperioden würden länger andauern. Und andererseits kann immer öfter eine Frühjahrstrockenheit festgestellt werden.