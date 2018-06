Mann vor Ertrinken gerettet: Pressbaumer half .

Ein 90-jähriger Steirer ist am Dienstag in Velden (Bezirk Villach) von einem Oberösterreicher vor dem Ertrinken gerettet worden. Auch ein 31-jähriger aus Pressbaum in NÖ (Bezirk St. Pölten) sprang in den Wörthersee und half.