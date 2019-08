Auf der Saualm bei Diex (Bezirk Völkermarkt) in Kärnten ist ein 77-jähriger Niederösterreicher abgängig.

Der Mann war laut Polizei am Donnerstag zum Pilzesuchen aufgebrochen, kehrte aber nicht in sein Urlaubsquartier zurück. Sein Fahrzeug wurde mittlerweile gefunden. An der Suche waren ein Polizeihubschrauber, die Bergrettung, die Alpinpolizei sowie Suchhunde beteiligt.