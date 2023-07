Niederösterreich trinkt mehr Kaffee pro Tag als der Ö-Durchschnitt

Wie verbringen wir unseren Tag? Welche Gewohnheiten verbinden wir mit dem Kaffeetrinken? Und verzichten wir in herausfordernden Zeiten auf das für viele alltägliche Heißgetränk? Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Tschibo sollte herausfinden, ob die Beliebtheit von Kaffee unter den Krisen gelitten hat. 1.000 Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren wurden befragt. Im Bundesländervergleich haben sich Unterschiede im Konsumverhalten gezeigt.

Die Umfrage zeigt: 72,9 Prozent der Befragten aus NÖ trinkt Kaffee - 48,4 Prozent davon sogar mehrmals täglich. In ganz Österreich sind es durchschnittlich genau 2,78 Tassen Kaffee pro Tag, die konsumiert werden. Im Bundesländervergleich liegt Kärnten an erster Stelle mit 3,11 Tassen, dicht gefolgt von Tirol (3,01) und Vorarlberg (2,94). Auf Platz vier liegen Niederösterreich und das Burgenland mit 2,85 Tassen. Somit wird in NÖ mehr Kaffee pro Tag getrunken als in Wien (2,68) und sogar mehr als im österreichweiten Durchschnitt.

Mit 2,85 Tassen Kaffee pro Tag liegt NÖ über dem bundesweiten Durchschnitt. Foto: Tschibo

Kaffee gehört trotz Krisen zum Alltag

Auf die Frage, wie sich Kaffeekonsum und Kaufverhalten in Zeiten von Inflation, Ukraine Krieg und Energiekrise geändert haben, antworten 9 von 10 Befragten mit gleich gebliebenem Kaffeekonsum. 77,3 der Befragten würden der Aussage „Egal ob Krise oder nicht, Kaffee ist mir wichtig“ zustimmen. Ans Sparen denken viele aber trotzdem: 73,3 geben laut Umfrage an, beim Kauf von Kaffee auf Angebote zu achten.

Aus dem Alltag ist Kaffee für viele weiterhin nicht wegzudenken: Für 74,3 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher beginnt der perfekte Start in den Tag mit Kaffee, sie trinken ihn direkt nach dem Aufstehen. Dabei liegen Frauen, die zum morgendlichen Muntermacher greifen, mit 78 Prozent vor den Männern mit 70,5 Prozent. Auf den Nachmittagskaffee setzen mit 62,2 Prozent mehr als die Hälfte aller Befragten Menschen in Österreich.

Den meisten reicht für den Genuss der Kaffee alleine, 27,3 Prozent verbinden das Kaffeetrinken jedoch auch mit dem Konsum von Medien (Tageszeitung, Tablet, Radio, TV, Social Media). Wenn es nach der Art des Kaffees geht, haben die Österreicherinnen und Österreicher mit 34,5 Prozent am liebsten einen Verlängerten, 31,7 Prozent wählen den Espresso und 23,4 Prozent Cappuccino. Zum Experimentieren sind die Menschen in Österreich eher nicht aufgelegt: 77,5 Prozent antworten auf die Frage, welchen Kaffeetrend sie gerne ausprobieren möchten, mit „Nichts davon, ich bleibe meinem Kaffee treu".