Hebammen wollen mehr Aufklärung

In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Kaiserschnitt-Quote fast verdoppelt, darüber hat die NÖN zuletzt berichtet. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Kaiserschnitt-Geburten jedoch nicht so sehr verändert. „Warum heute jedes dritte Kind in Österreich per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, liegt vor allem an der vorangeschrittenen medizinischen Versorgung“, sagt Gerlinde Feichtlbauer, Präsidentin des österreichischen Hebammengremiums (ÖHG). Vor allem für jene Frauen, die aufgrund einer Vorerkrankung bei der Geburt ein höheres Risiko eingehen, ermögliche das den Kinderwunsch, so die Hebamme.

Bessere Risikoeinschätzung durch Technik

Ausgereifte Gerätschaften ermöglichen heute eine bessere Überwachung von Kind und Mutter während der Schwangerschaft. Das bedeutet für viele Frauen mehr Sicherheit bei der Geburt: „Man kann das Gewicht der Kinder genauer einschätzen und Fehlbildungen früher erkennen. Daraus entstehen auch mehr Kaiserschnitte“, betont Feichtlbauer. Auch Mehrlingsschwangerschaften oder Frühgeburten würden durch die Möglichkeit einen Kaiserschnitt durchzuführen, weniger Grund zur Sorge geben, sagt sie. Nicht nur für die Mütter hat das Vorteile, auch die Hebammen können mit der Verantwortung, die sie bei einer Geburt tragen, besser umgehen: „So kann man sich auf das Erlebnis einer Geburt eingelassen, hat später aber noch immer die Möglichkeit einen Kaiserschnitt durchzuführen, wenn es notwendig ist“, so Feichtlbauer.

Die Gründe, warum es zu einem Kaiserschnitt kommt, sind vielfältig. Bei einem primären Kaiserschnitt ist von Anfang an klar, dass dieser Eingriff medizinisch notwendig ist. Er wird zu einem geplanten Zeitpunkt durchgeführt, ohne Wehen und Blasensprung. Ein sekundärer Kaiserschnitt passiert wenn es der Verlauf der Geburt erfordert. In manchen Fällen gibt der Arzt oder die Ärztin im Vorhinein eine Empfehlung zum Kaiserschnitt, es kann aber auch sein, dass sich die Mutter selber für einen Kaiserschnitt entscheidet. „Manche haben schon lange einen Kinderwunsch und sehen den Kaiserschnitt als leichteren Weg“, sagt Feichtlbauer.

Mehr Kaiserschnitte verändern die Arbeit der Hebammen

Einer Frau während den Wehen beistehen, sie emotional oder beim Positionswechsel unterstützen - das könne oft Stunden dauern und anstrengend sein, mache jedoch den Beruf aus, sagt Feichtlbauer. „Wir sind Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich der „normal“ verlaufenden Geburt. Das ist das Herzstück der Hebammenarbeit“, sagt sie.

Auch nach einem Kaiserschnitt benötigen Mütter Unterstützung von Hebammen. Die Geburt selber, liegt jedoch im Aufgabengebiet der Ärztinnen und Ärzte. Danach kümmert sich die Hebamme verstärkt um die Wundheilung und Kontrolle der Nähe und leistet psychische Hilfe: „Manche Frauen leiden darunter, dass sie nicht aus dem Bett kommen und ihr Kind nicht selber versorgen können“, berichtet Feichtlbauer. Für viele sei das Gefühl belastend, eine natürliche Geburt nicht „geschafft“ zu haben. In der Nachbetreuung stehen die Hebammen auch für die Beratung, hinsichtlich der nächsten Schwangerschaft beiseite. Vor allem nach einem Kaiserschnitt ist das wichtig: „Dass es nach einem Kaiserschnitt wieder zu einem kommt, ist sehr wahrscheinlich“, sagt Feichtlbauer.

Umfangreiche Aufklärung notwendig

„Oft denkt man bei einer Schwangerschaft nur bis zur Geburt und nicht daran, was danach ist“, sagt Feichtlbauer. Wenn die Option zum Kaiserschnitt im Raum steht, rät sie deshalb dringend, sich von einer Hebamme beraten zu lassen, um ein Gesamtbild der Situation zu bekommen. Nach einem Kaiserschnitt kommen viele Mütter nicht alleine aus dem Bett. Das erste Mal Wickeln oder Baden können sie dann nicht so miterleben, wie bei einer Standardgeburt. Auch der Milcheinschuss, könne nach einem Kaiserschnitt erst später eintreten, das sei wichtig zu bedenken, wenn die Frau viel Wert auf das Stillen lege, weißt Hebamme. Auch die Mütter wünschen sich mehr Beratung, einige sagen laut Feichtlbauer: „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mehr darüber nachgedacht.“

Aktuell gibt es in Österreich keine verpflichtende Beratung. Laut Feichtlbauer nehmen etwa 30 Prozent der Frauen das Angebot einer freiwilligen Beratung in Anspruch. Im neuen Eltern-Kind-Pass ist ab 2026 eine verpflichtende Beratung vorgesehen. Wie diese genau aussehen wird, weiß man jedoch noch nicht. Feichtlbauer wünscht sich, dass Hebammen mehr miteinbezogen werden und die Mütter im Vorhinein umfangreich aufklären können. Freude mache es nämlich dann, wenn bei der Geburt alles gut geht und man als Hebamme so unterstützen kann, wie die Mutter es sich wünscht, weiß Feichtlbauer aus Erfahrung. Das Wichtigste sei jedoch: „Dass Mutter und Kind gesund aus der Geburt herausgehen.“