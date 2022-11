Ab heute: 16 Tage wider die Gewalt an Frauen

Werbung

Die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen umfassen die Zeit zwischen dem 25. November – dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden – und dem 10. Dezember – dem internationalen Tag der Menschenrechte.

Bis Mitte Oktober 2022 wurden in Österreich 28 Morde an Frauen begangen, davon 27 mutmaßlich durch (Ex-) Partner, Bekannte oder Familienmitglieder.

„In Krisensituationen – und wir leben leider in einer Zeit der multiplen Krisen – orientieren sich viele wieder stärker an traditionellen Rollenbildern und Verhaltensweisen.“ Alexander Grohs, Leiter Verein Neustart NÖ

Der Verein Neustart NÖ arbeitet jährlich mit rund 2.700 männlichen Gewalttätern. „Eines haben sie zu Beginn der Betreuung oft gemeinsam: Sie sehen sich nicht als gewalttätig“, sagt Neustart-NÖ-Leiter Alexander Grohs. Die gemeinsame Arbeit lohne sich aber: 70 Prozent der Neustart-Klienten in der Bewährungshilfe sind drei Jahre nach Abschluss der Betreuung nicht rückfällig, nach einem erfolgreichen Tatausgleich sind es 87 Prozent.

Neustart-NÖ-Leiter Alexander Grohs. Foto: Neustart

„Diese Zahlen zeigen die Bedeutung der Täterarbeit“, meint Grohs, um gleich einzuschränken, dass Krisenzeiten leider Rückfälle in Gewalt-Strukturen befördern: „In Krisensituationen – und wir leben leider in einer Zeit der multiplen Krisen – orientieren sich viele wieder stärker an traditionellen Rollenbildern und Verhaltensweisen. So ist leider in den letzten Monaten in der Altersgruppe unter 30 der größte Anstieg von Gewalt gegen Frauen zu beobachten.“

Die Gesellschaft müsse daher am Thema aktiv dran bleiben, „denn Gewalt in Beziehungen ist in Österreich ein klar männliches Problem“.